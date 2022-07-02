Военная операция России на Украине. День 129-й

15:40

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили внести в школьную программу предмет «русофобия». Инициатива размещена на сайте петиций лидеру страны.

«Ненависть ко всему российскому растет в геометрической прогрессии. Все зверства, которые учиняют россияне на нашей земле, зарождают в украинцах жажду мести и ненависть. В связи с вышеописанным прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием «русофобия», — говорится в документе.

Для рассмотрения петиции ей необходимо набрать 25 тыс. подписей. Пока она набрала более 813.