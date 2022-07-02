Военная операция России на Украине. День 129-й

Поезд, который вез продовольствие из Крыма в Мелитополь, обстреляли из гранатомета — администрация Запорожья
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил госнаграды участникам спецоперации.
⚡️Несколько дней назад ВСУ пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии, но все ракеты были перехвачены — Лукашенко
Александр Лукашенко во время интервью Associated Press, 5 мая 2022 годаMarkus Schreiber/AP
Киев вынужден отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения теробороны, ВСУ несут серьезные потери в живой силе — The New York Times
Финансовый директор Siemens Healthineers Йохен Шмитц заявил, что компания работает в РФ в соответствии с договоренностями, и уход был бы «сомнителен» с этической точки зрения. «Нет никаких законных оснований для неисполнения договоров. С этической точки зрения я бы счел подобный шаг сомнительным. Мы должны отказаться лечить детей в России от рака? Они не виноваты в войне на Украине», — подчеркнул Шмитц.
Санкции Евросоюза не распространяются на медицинские услуги и продукцию для гражданского населения, а с военными госпиталями в организации не работают, добавил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил Андрея Еременко министром связи и массовых коммуникаций — пресс-служба
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что страна не станет «пехотой НАТО». «Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки. А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией», — сказал он.
Помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил в эфире «Россия-24», что уже к вечеру «основные зачистки» Лисичанска будут проведены. «Город полностью под нашим контролем, на окраинах нам надо до конца довести зачистку», — пояснил он.
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ — от военных угрозах Молдавии со стороны России:
«Сегодня мы не наблюдаем элементов военного характера [со стороны России], которые могут вызывать беспокойство, мы очень уверенно об этом говорим, никаких опасений за Республику Молдова нет» (цитата по Moldova 1).
В Лисичанске еще остаются локальные очаги сопротивления украинских силовиков, но уже незначительные — Народная милиция ЛНР
Профессиональная ассоциация европейских почтовых операторов PostEurope заморозила членство «Белпочты» и «Почты России» . В последней уверяют, что это никак не повлияет на работу российской почты.
В Еврокомиссии разъяснили детали эмбарго на российскую нефть: под запретом не только российская нефть в чистом виде, но и в составе смесей (блендов). Причем запрещены все смеси, даже если помимо российской там содержится нефть других производителей. Нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ, ввозить в ЕС можно, пишет РБК.
Жители Лисичанска публикуют в соцсетях водружение силами ЛНР Красного знамени над одним из мемориалов в городе.
Глава ДНР Денис Пушилин назначил «опытных российских управленцев» на должности глав четырех республиканских министерств. «Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств», — объяснил он свое решение в Telegram.
В течение одного-трех месяцев Киев ожидает новый пакет военной помощи от Запада, утверждает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Есть другой фактор — это проблема количества этого оружия на складах. Ее нужно доделать, потому что никто столько не копил, как Россия. Поэтому сейчас ее дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это будет быстро идти в Украину — месяц, два, три».
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили внести в школьную программу предмет «русофобия». Инициатива размещена на сайте петиций лидеру страны.
«Ненависть ко всему российскому растет в геометрической прогрессии. Все зверства, которые учиняют россияне на нашей земле, зарождают в украинцах жажду мести и ненависть. В связи с вышеописанным прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием «русофобия», — говорится в документе.
Для рассмотрения петиции ей необходимо набрать 25 тыс. подписей. Пока она набрала более 813.
Следующей целью России после Украины может стать установление сухопутного сообщения с Калининградом через «сувалкский коридор» — 100-километровый участок польской земли в районе города Сувалки (расположен между Белоруссией и Калининградской областью), уверен экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей, пишет dziennik.pl.
Козей считает, что сейчас Калининград стал особо важной стратегической базой для РФ, так как идет процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. При этом польский генерал отметил, что российский регион изолирован.
Большой десантный корабль «Саратов», который подняли вчера в порту Бердянска, планируется отправить на ремонт в Керчь — исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко, пишет ТАСС.
Прославление националиста Степана Бандеры послом Украины в Германии Андреем Мельником — это его личное мнение, заявили главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау — РИА «Новости».
«Я провел телефонный разговор с моим другом Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины. Разговор касался позиции посла Украины в Берлине. Мы оба оценили его заявление, как его личное мнение, содержащее много исторической лжи», — сказал Рау.
Накануне Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу назвал Степана Бандеру «борцом за свободу». Дипломат также заявил, что Бандера не был связан с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции в ходе Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По мнению Мельника, Польша политизирует эту историю.
Граждане Великобритании Дилан Хилли и Эндрю Хилл отказываются давать показания по делу о наемничестве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
Ранее военные республики взяли их в плен, так как британцы участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в отношении Хилли и Хилла возбуждены уголовные дела по статье 430 УК ДНР (наемничество).
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что сумма, которую Германия платит за российские энергоносители становится ниже:
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян «бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье».
«Какой смысл россиянам ездить в Болгарию? На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее... Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию».
Таким образом сенатор ответил Болгарии, которая намерена выслать 70 российских дипломатов из посольства в Софии.
Политик отметил, то сам последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году.
«Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И все постепенно разрушалось. А сейчас не лучше».
Ожидается, что в начале июля будет установлена предельная цена российской нефти, заявил замглавы Минфина США Брайан Нельсон — газета Nikkei.
Нельсон полагает, что Китай и Индия, которые нарастили импорт российской нефти, положительно отнесутся к подобному решению.
«Есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России».
В конце июня сообщалось, что лидеры стран G7 решили поручить своим ведомствам провести беседы с другими странами по поводу установления предельных цен на нефть и газ из России.
❗️ Военные России и ЛНР заняли все стратегические высоты вокруг Лисичанска, город полностью блокирован — офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Борьба с изменением климата должна быть первоочередным вопросом всех стран мира, несмотря на региональные конфликты, утверждает генсек ООН Антониу Гутерриш в комментарии The Guardian.
«Война на Украине особенно беспокоит в связи с тем, что из-за нее в значительной степени из поля зрения выпала борьба с изменением климата. Нам нужно делать все возможное для того, чтобы снова сделать климатическую тему наиболее важным вопросом в нашей совместной повестке».
Европейский международный центральный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет Росбанка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками».
Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что предложение немецкого канцлера Олафа Шольца разрешить России перевозить подсанкционные товары в Калининград через Литву ничем не обосновано. Кроме того, парламентарий считает, что Россия таким образом «получает неправильный сигнал».
Михкельсон предположил, что Берлин хочет предотвратить рост напряженности в регионе.
«Возможно, за этим стоит что-то еще, чего мы не знаем. Но то, что мы начинаем искать исключения в реализации санкций против России, тогда как Россия не делает ничего, чтобы разблокировать Одесский порт и разрешить вывоз зерна из Украины, безусловно, дает России очень неправильный сигнал».
В июле Украина намерена вывезти из страны около 2 млн тонн зерна. Для этого власти используют новые маршруты через западную границу — министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский.
«За этот месяц ожидаем около 2 млн тонн экспорта зерна, которое уже перешло по новым логистическим маршрутам: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия. И есть потенциал к увеличению».
«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — так глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ответил официальному представителю внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.
Ранее она выложила в своем Telegram-канале ироничный пост о включении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По ее словам, это представляет «современный киевский национализм». Свое мнение она попыталась выразить на кулинарном примере.
В своем комментарии латвийский министр иностранных дел процитировал российского президента Владимира Путина, который произнес это выражение 7 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Этой фразой Путин аргументировал обязанность Киева соблюдать положения Минских соглашений.
Киев вновь надеется, что Украину примут в НАТО, так как основные участники альянса начинают чаще говорить о такой возможности, пишет «Украинская правда».
В издании также допустили, что, если Киев сохранит приверженность планам по вступлению в НАТО, у такого сценария развития событий появится еще больше сторонников.
«Ключевые государства Альянса уже начинают иногда говорить о том, что членство возможно. Кроме того, если Украина сохранит неизменной нынешнюю, обновленную позицию по Альянсу, это поможет увеличить количество сторонников такого пути», — допускают авторы статьи.
Полное видео брифинга Минобороны РФ, официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков:
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
◾ 227 самолетов
◾ 134 вертолета
◾ 1430 беспилотных летательных аппаратов
◾ 353 зенитных ракетных комплекса
◾ 3886 танков и других боевых бронированных машин
◾ 702 боевые машины реактивной системы залпового огня
◾ 3073 орудия полевой артиллерии и минометов
◾ 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.
В оборонном ведомстве России сообщили, что
◾ за сутки ВС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ;
◾ поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня;
◾ российские военные ударили по 39 пунктам управления ВСУ, двум складам боеприпасов, живой силе и военной технике в 302-х районах;
◾ сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ, а также 19 украинских беспилотных летательных аппаратов;
◾ перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня.
⚡Минобороны России:
◾ В районе Верхнекаменки и Золотаревки три батальона двух бригад ВСУ «только за сутки боев потеряли более
50% личного состава».
◾ ВКС России поразили пункт временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, «уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники».
◾ Российская авиация ударила по базе временного хранения вооружения и военной техники бригады, которая располагалась на территории харьковского тракторного завода. Уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что граждане страны будут шокированы повышением цен на газ — Funke.
«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков».
По словам чиновника, возможно, немцам придется платить втрое больше, причем что будет дальше неизвестно.
Мюллер добавил, что многие немцы не могут выдержать даже минимального повышения стоимости энергоносителей. В связи с этим он призывает власти страны принять меры для облегчения ситуации для граждан.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что американское стратегическое вооружение значительно отстает от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
При этом Рогозин подчеркнул, что невозможно сравнивать соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ, так как у стран альянса их на несколько порядков больше.
«Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Когда в случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны, мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения».
Сотрудники спецслужб России предотвратили теракт в Херсоне, говорится в Telegram-канале главного управления МВД Херсонской области. Отмечается, что они «обнаружили конденсаторную подрывную машинку».
❗️ ВС РФ взяли под контроль Золотаревку. Для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку, до нее примерно 6 км, сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.
Аппараты «Роскосмоса» круглосуточно снимают районы, где проходит спецоперация России на Украине. Но пока идет военная кампания, публикации снимков не будет, заявил в эфире «России 24» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации имеет под собой юридические и исторические основания — сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью ТАСС.
Она подчеркнула, что этот регион был в составе Российской империи уже в 1803 году и оставался под ее юрисдикцией еще 119 лет.
«Именно поэтому принятие жителями Херсонщины решения о вхождении в состав России понятное, обоснованное и правильное».
Ольга КовитидиВладимир Федоренко/РИА «Новости»
Со стороны украинских войск был совершен обстрел Доломитного и Минерального в ДНР. За пять минут было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм — представительство республики в СЦКК.
По Доломитному выпущено пять снарядов, по Минеральному — три.
В боях с Народной милицией ДНР ВСУ потеряли более 60 человек, сообщил заместитель начальника управления оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.
В боях с ЛНР Вооруженные силы Украины потеряли 46 бойцов, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
В Германии не исключают, что поставки российского газа могут полностью прекратиться. Немцев призывают экономить энергию.
«Россия снизила поставки по важнейшей газовой артерии — «Северному потоку» — в Германию и Европу на 60%. Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа в Европу из-за того, что немецкая компания Siemens вовремя не вернула одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки в Монреале. Siemens объясняет это санкциями Канады против России, из-за которых нельзя вывезти турбину.
Компания Universal Pictures закроет свой российский офис в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Операции кинокомпании «будут свернуты в течение нескольких месяцев».
«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — говорится в письме Universal.
В марте 2022 года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы, сообщил в интервью британской радиовещательной корпорации «Би-би-си» мэр украинского города Геннадий Труханов.
Британскому премьеру присвоены почетные знаки имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней, это автоматически делает Джонсона почетным гражданином Одессы.
Джонсон как подданный Великобритании стал первым почетным гражданином Одессы за все время существования награды – с 1862 года.
⚡️ Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил группировки ВС России, которые участвуют в спецоперации России на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Он «уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск».
Чили предложила Украине гуманитарную помощь, пишет ТАСС. Президент Чили Габриэль Борич заявил, что его украинский коллега может на это рассчитывать.
Борич также подтвердил готовность чилийского правительства «поддержать осуждение» действий РФ на Украине «в международных организациях».
Минобороны России показало боевую работу танка Т-80БВ и бронетранспортера БТР-82А против ВСУ в ходе спецоперации России.
Т-80БВ, находясь на краю поля, ведет огонь по украинским позициям. Затем его сменяет БТР, который ведет обстрел из 30-мм автоматической пушки.
Согласно сообщению ведомства, российские танкисты прибегают к сложному тактическому элементу — «фланговой стрельбе» в движении из танкового вооружения.
Великобритания убеждает Европу, что необходимо воевать против России до последнего украинца из-за своей привычки «жить за чужой счет», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий напомнил, что в конце XIX века Великобритания была первой экономикой мира, но сейчас эта страна занимает лишь девятую позицию, уступая своей бывшей колонии Индии (3-е место), написал он в своем Telegram-канале.
Володин утверждает, что «колониальный реваншизм» может привести лишь к плачевным последствиям.
Россия будет использовать «Протоны», пока они не закончатся, заявил в комментарии РИА «Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все».
По договоренности с Казахстаном в 2025 году «Протоны» должны вывести из эксплуатации из-за токсичных компонентов топлива. Им на смену придет «экологичная» «Ангара-А5».
Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на стартовой площадке космодрома БайконурРИА «Новости»
По итогам июня уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 60%, темпы закачки сильно упали по сравнению с предыдущими месяцами — данные Gas Infrastructure Europe.
Минобороны показало кадры работы штурмовиков в ходе спецоперации России на Украине. Авиация уничтожает украинскую бронетехнику:
За последние сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя, 20 получили ранения — представительстве республики в СЦКК.
Из-за того, что Россия решила передать «Сахалин-2» новому российскому оператору (обществу с ограниченной ответственностью), Японии приходится выбирать между единством G7 в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью, считает газета Nikkei.
Для уничтожения украинских диверсантов российские спецназовцы используют бесшумные минометы «Галл». Звук их выстрела похож на громкий хлопок в ладоши. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Агентство пишет, что такое оружие применяют во время внезапных налетов для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения диверсионно-разведывательных групп.
Минобороны России опубликовало кадры обучения саперов Народной милиции ЛНР использованию современных средств обнаружения взрывных устройств. Процессом руководили военнослужащие Международного противоминного центра российских вооруженных сил.
Антироссийские санкции нанесли удар по туризму, банковской деятельности и экспорту услуг Кипра, заявил президент островной республики Никос Анастасиадис.
Но он отметил, что власти страны сохраняют оптимизм и надеются, что смогут справиться с возникшими проблемами.
По словам Анастасиадиса, правительство Кипра подготовило новый пакет налоговых льгот, чтобы остров стал более привлекателен для иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов. Политик надеется, что уже на следующей неделе парламент одобрит эти меры.
Не стоит обращать внимание на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев обратился в Международный суд ООН с обвинением Москвы в том, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде — зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.
«Там все очень запутано, исков подано много, выхлопа от этого очень мало. Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное».
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что его республика обеспечена углем, несмотря на боевые действия.
Он также рассказал, что ситуацию в угольной отрасли обсудил с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко.
Французская компания Thales уходит из России. Эта промышленная группа выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, а также модули безопасности для банковских карт. Об этом ТАСС сообщила представитель Thales Ванесса Виала.
Помощник министра внутренних дел ЛНР рассказал, что в окруженном Лисичанске находятся более 2 тыс. украинских военных. По его словам, они защищают иностранных наемников, пишет ТАСС.
О том, что Народная милиция ЛНР и ВС России планируют в ближайшие дни полностью взять под контроль Лисичанск, сообщил и помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев — ТАСС.
«В ближайшее время Лисичанск буден полностью освобожден» от украинских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, бойцы ВСУ «не координируют между собой действия и не могут дать достойный отпор».