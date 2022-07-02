«Разве мы можем отказать детям, больным раком?» Почему Siemens не ушел из России

Финансовый директор Siemens Healthineers Йохен Шмитц заявил, что компания считает своим долгом продолжать работу в России, несмотря на сворачивание проектов в условиях санкций. Он заверил, что не допустит, чтобы компьютерные томографы Siemens использовались для лечения российских солдат. Но компания не намерена отказывать в лечении детям, больным раком.

Объявившая об уходе из России немецкая фирма Siemens сохранила медицинскую часть своего бизнеса в РФ, однако объем услуг в этой отрасли упал на 40%. Об этом пишет газета Die Welt. Siemens объявил о прекращении бизнеса в России Компания Siemens объявила о своем уходе с российского рынка, об этом сообщается на официальном... 12 мая 23:47

«Большинство западных компаний прекратили свою работу в России.

В отличие от остальных компаний группы Siemens, мировой лидер в производстве компьютерных диагностических приборов — Siemens Healthineers — продолжает работать в путинской империи», — отмечается в материале.

Издание опубликовало интервью с финансовым директором Siemens Healthineers Йохеном Шмитцем, который заявил, что деятельность концерна ведется в полном соответствии с санкциями ЕС. «Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», — сказал Шмитц.

close 100% Финансовый директор Siemens Healthineers Йохен Шмитц Frank Hoermann/Sven Simon/Global Look Press

«Мы свели свою деятельность к минимуму»

Ситуацию, в которой оказалась компания, финдиректор Siemens Healthineers назвал сложной.

«В конфликте мы однозначно стоим на стороне Украины. Мы поддерживаем эту страну разными способами. Помимо прочего, мы пожертвовали руководству Украины мобильные рентгеновские установки, которые могут использоваться и для лечения раненых. У нас 40 сотрудников на Украине. Нам удалось добиться того, что некоторых из них освободили от военной службы, чтобы они смогли и дальше производить новые приборы и обеспечивать их функционирование. Для медицинского обслуживания на Украине эта работа очень важна», — отметил Шмитц. Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России Концерн Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России. Об этом сообщает ТАСС со... 02 июля 20:54

Комментируя данные о том, что 50% оставшегося импорта из Германии в Россию приходится на медицинские изделия, он констатировал, что компания выполняет договорные обязательства.

«Ничего нового мы в России практически не начинаем, а занимаемся только сбытом и сервисом. Наша доля в общем товарообороте составляла в последнем году около 1%. В этом квартале товарооборот будет на 40% меньше, чем в прошлом году. Мы свели там свою деятельность к минимуму. Новые проекты — в очень ограниченном масштабе. Мы не ищем новых проектов, требуем предоплаты и не принимаем рубли в качестве платежного средства. Всем этим мы занимаемся из Германии, чтобы защитить наших сотрудников в России», — рассказал финдиректор Siemens Healthineers. Нечем торговать: партнеры Huawei закрывают магазины в России Из-за дефицита товара и снижения спроса компании Huawei стало невыгодно содержать магазины в России, и... 08 июня 23:50

Больные дети не виноваты в ситуации

Говоря о причинах продолжения работы в РФ, Шмитц констатировал отсутствие правовой базы для того, чтобы не выполнять договоры. «И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении? Ведь они не виноваты в войне на Украине. Не в этой плоскости надо решать проблемы, не по национальному признаку надо искать виновных», — подчеркнул он. По его словам, сотрудники компании считают своим долгом продолжать работать в России. Компания Siemens Energy оценила убыток в России из-за санкций в €400 млн Из-за приостановки нового бизнеса в России и следования санкциям газовое и энергетическое подразделение... 11 мая 17:18

Шмитц также заверил, что не допустит того, чтобы компьютерные томографы Siemens использовались для лечения российских солдат.

«Часть антироссийских санкций направлена против военных госпиталей. Этому аспекту мы придаем особое внимание. Поэтому мы тщательно отслеживаем, куда в конечном итоге попадают наши приборы. Это касается также поставок запасных частей, программного обеспечения и оказания сервисных услуг. В соответствии с международными санкциями мы сейчас не имеем дел с военными госпиталями в России. Но в рамках правовых возможностей мы хотим обеспечить людям по всем мире доступ к современному медицинскому обеспечению. Это соответствуем ценностям нашей компании», — заключил он.

Как уходит Siemens...

12 мая компания Siemens объявила о своем уходе с российского рынка. «Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности», — говорится в сообщении на ее официальном сайте. «На кассах гигантские очереди». IKEA начала финальную распродажу 27 июня IKEA сообщила, что начала распродажу товаров среди сотрудников. Им уже предлагают заплатить... 27 июня 18:17

В Siemens отметили, что решение принято из-за ситуации на Украине.

2 марта, уже через неделю после начала специальной военной операции РФ, компания заявила о прекращении поставок и работ по новым проектам в России. При этом «обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями», отмечалось в сообщении.

Из-за приостановки нового бизнеса в России и следования санкциям газовое и энергетическое подразделение Siemens Energy AG потеряет €300-400 млн выручки в текущем финансовом году. Чистый убыток предприятия в январе-марте 2022 года вырос до €252 млн ( €31 млн годом ранее) — такие данные ранее привел главный исполнительный директор компании Кристиан Брух.

По его мнению, Россия в свою очередь может потерять несколько миллионов евро. Брух указал, что Siemens Energy AG уйдет с российского рынка «упорядоченным образом». Предприятие занимается «поиском осмысленного решения» для 1 тыс. своих сотрудников в РФ, добавил он.