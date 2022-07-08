Военная операция России на Украине. День 135-й

Посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил информацию о ликвидации группы грузинских наемников союзными войсками под городом Северск в ДНР — ТАСС.
Туры за рубеж продолжают дорожать из-за повышения внутренних курсов валют, передает TourDom.ru.
Сенаторы приняли решение запретить послу Великобритании посещать здание Совфеда, следует из голосования — ТАСС.
По последним данным ООН, более 16,4 млн украинцев покинули свои дома, 8,4 млн из них вынуждены были выехать за пределы страны, став беженцами.
Более 20 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.
Число беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в РФ, превысило 2,4 млн человек — ТАСС.
NASA утверждает, что Россия использует МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине — ТАСС.
Визовые центры Греции в России теперь принимают документы, только если поездка должна состояться в ближайшие 2–3 недели, пишет TourDom.ru. Уточняется, что такая ситуация складывается из-за временной нехватки сотрудников консульских служб Греции в РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что раздвоенность мнений западных стран по украинскому вопросу якобы показывает, что они заботятся не об Украине и ее безопасности, а об идеологии — ТАСС.
Бразилия не поддержит предложение G7 ограничить в цене российскую нефть, заявили РИА Новости в бразильском МИД.
Российские хакеры из RaHDit опубликовали новые данные про украинскую разведку: выложены данные еще 2,5 тыс людей, работающих в ГУР или связанных с ним — РИА.
Разработавшая World of Tanks компания Wargaming окончательно продала бизнес в Белоруссии и России, пишут профильные белорусские СМИ.
ВСУ продолжили рано утром в пятницу обстрелы Донецка, утверждает представительство ДНР — ТАСС.
Последствия ситуации на Украине ощущаются по всему миру, причем больше всего страдают из-за этого развивающиеся страны, заявила на заседании глав МИД стран G20 руководитель внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди — ТАСС.
ВСУ обстреляли город Шахтерск, расположенный в 56,7 км к востоку от Донецка, утверждает Донецкое агентство новостей.
Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов полка «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Как сообщил источник ТАСС в следственных органах республики, дела в отношении военных после утверждения обвинительного заключения будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин в телефонном разговоре обсудили ход военной операции РФ на Украине.
Вооруженные силы России, помимо хорошо зарекомендовавших себя 152-мм корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», также применяют в военной операции на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
Предложение оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов о поставке на Украину 200 бронетранспортеров Fuchs в кратчайшие сроки не получило большинства в Бундестаге, передает агентство DPA.
Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину для газопровода «Северный поток» — Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.
Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл, утверждает источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.
Взрывы были слышны минувшей ночью в городе Запорожье, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов — ТАСС.
Союзные силы уничтожили в четверг под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков — об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Зеленский считает, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Такую оценку он изложил в интервью телекомпании CNN.
Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский — ТАСС.