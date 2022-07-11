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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 138-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 138-й день

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Военнослужащий ВС РФ у здания Министерства просвещения и науки, разрушенного в результате обстрела

Военнослужащий ВС РФ у здания Министерства просвещения и науки, разрушенного в результате обстрела

Александр Река/ТАСС
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в битве нарративов Европа пока проигрывает России в контексте украинского конфликта. Продолжаются бои на территории ДНР — сообщается о взятии союзными силами еще двух населенных пунктов. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились сегодня, с 7.00, свидетельствуют данные оператора магистрали. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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10:00

9:58

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена избираться на пост премьер-министра страны. В своей статье для The Telegraph политик заявила, что на новом посту она намерена «сразу взяться за дело», чтобы восстановить экономику и «обеспечить поражение России на Украине».

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Лиз Трасс во время встречи с контингентом британских войск, дислоцирующихся в рамках миссии НАТО в Эстонии

Лиз Трасс во время встречи с контингентом британских войск, дислоцирующихся в рамках миссии НАТО в Эстонии

Simon Dawson/No 10 Downing Street
9:55

Под контролем союзных сил находятся 243 населенных пункта ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

9:54

⚡️Компания-производитель электротехники Electrolux Professional прекратит работу в России. Компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения, сообщило агентство Reuters.

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Global Look Press
9:40

Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили в МВД по Запорожской области.

9:14

❗️Силы РФ, ДНР и ЛНР освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск, сообщил источник ТАСС.

8:44

После обвала курса рубля в марте на фоне специальной военной операции на Украине в России сильнее всего подорожала капуста — в три раза, сообщает РБК.

Журналисты анализировали данные Росстата о 798 потребительских товарах и услугах из официальной статистики РФ, составив топ-10 самых подорожавших товаров этой весны.

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
8:35

Мэр Мариуполя Константин Иващенко — благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения по ветке Мариуполь-Волноваха отлажена также логистическая связь с Донецком.

8:08

❗️Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике, сообщила Народная милиция ЛНР.

Села расположены на северо-востоке территории ДНР.

8:06

Единороссам посоветовали найти аналогии между Донбассом, Сталинградской и Полтавской битвами, сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующие рекомендации по работе с избирателями депутаты Госдумы от «Единой России» получили от партийного руководства, говорится в материале.

8:03

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что Европа проигрывает в «битве нарративов» по военной операции России на Украине. Такие выводы он сделал по итогам встречи министров иностранных дел G20.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — заявил он.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине в онлайн-трансляции.

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