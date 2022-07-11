Военная операция РФ на Украине. День 138-й

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После обвала курса рубля в марте на фоне специальной военной операции на Украине в России сильнее всего подорожала капуста — в три раза, сообщает РБК.

Журналисты анализировали данные Росстата о 798 потребительских товарах и услугах из официальной статистики РФ, составив топ-10 самых подорожавших товаров этой весны.