Китай пообещал не подливать масла в огонь конфликта на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И поговорил по телефону с венгерским коллегой Петером Сийярто. Представитель КНР пообещал, что его страна не будет «сидеть сложа руки», наблюдая за кризисом на Украине, а поможет мировому сообществу в продвижении мирных переговоров.

«Китай не будет сидеть сложа руки»

Петер Сийярто рассказал Ван И о текущей ситуации в Европе и Венгрии, про экономические и финансовые проблемы, с которыми регион сталкивается из-за кризиса на Украине. При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что его страна довольна достижениями в сотрудничестве с КНР, особенно в сфере торговли и инвестиций. В Китае назвали семь «смертных грехов» НАТО Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван в статье... 18 июля 08:05

«Ван И заявил, что украинский кризис оказал серьезное влияние не только на Европу. Негативные побочные эффекты распространились на весь мир. Все стороны на недавней встрече министров иностранных дел G20 глубоко обеспокоены этим, и Китай выдвинул предложения по решению вопроса продовольственной и энергетической безопасности. Китай не является стороной украинского кризиса, но и не будет сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подлить масла в огонь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

По мнению Ван И, уроки украинского кризиса «заслуживают серьезного изучения всеми сторонами». В долгосрочной перспективе он рассчитывает, что все стороны обсудят «создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира».

По словам главы МИД КНР, Китай «дорожит доверием и дружбой», установившимися в отношениях с Венгрией, а также «ценит последовательное отстаивание Венгрией справедливости в делах, связанных с КНР». Ван И также пообещал венгерскому коллеге, что Китай продолжит «неуклонно проводить дружественную политику» в отношении европейской страны и инвестировать в совместные проекты.

Петер Сийярто в ответ заявил, что Китай «никогда не был европейским соперником, а был партнером, открывающим возможности для сотрудничества». Поэтому Венгрия будет и впредь стремиться «к развитию сотрудничества между ЕС и КНР на основе взаимного уважения, справедливости и взаимной выгоды».

Призыв не вмешиваться

1 апреля стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС—КНР призвала Китай не поддерживать Москву в связи с санкциями, введенными против России из-за военной спецоперации на Украине. Энергетик Митрахович заявил о сопоставимом с ЕС потреблении газа Китаем через 10 лет Потребление российского газа Китаем через 10 лет будет сопоставимо с потреблением всего Евросоюза... 17 июля 09:44

«Конечно, мы ожидаем, что Китай если и не поддержит санкции, то он хотя бы предпримет все возможное, чтобы не вмешиваться в их действие», — сказала фон дер Ляйен.

Она также уверена, что Китай способен повлиять на Россию и вернуть ее за стол переговоров.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь напомнил о значении торговых отношений между ЕС и Китаем.

«Мы надеемся, что Китай услышал те аргументы, которые мы представили. Также мы надеемся, что Китай будет думать о своей репутации на мировой арене и примет во внимание важность его торговых отношений с ЕС», — призвал Мишель.

Евросоюз и Китай согласились, что военные действия на Украине угрожают международной безопасности и мировой экономике, отметил он.

«Китай и ЕС, будучи двумя значительными глобальными силами, основными рынками и крупными цивилизациями, должны укреплять взаимодействие по китайско-европейским отношениям и основным вопросам, касающимся глобального мира и развития, играть конструктивную роль и обеспечивать некий фактор стабильности для неустойчивой ситуации в мире», — ответил им председатель КНР Си Цзиньпин. В США считают, что ряд ближневосточных стран уже не хочет укрепления связей с РФ и КНР Сотрудник администрации США высокого ранга заявил, что многие ближневосточные государства в последние... 17 июля 00:01

Он добавил, что мир должен поддерживать диалог РФ и Украины, а не подливать масла в огонь.

Неприсоединение к санкциям

2 апреля директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил журналистам, что Китай не намерен предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций. Однако Пекин будет и дальше развивать обычные торговые отношения с РФ и другими странами.

По его словам, «нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться». Он также отметил, что Европа и сама продолжает торговать с Россией, поэтому санкции «не должны касаться и обычных торговых связей Китая с Москвой».

Дипломат подчеркнул, что «Китай не является стороной конфликта» и вносит свой вклад в развитие мировой торговли и последовательно выступает против применения санкций.

Ван Лутун также призвал западных партнеров не переоценивать возможности Китая в оказании влияния на Россию: не стоит думать, что, если Пекин обратится к Москве с просьбой о прекращении военных действий, она его послушает.