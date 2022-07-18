Без запрета поставок газа и продовольствия. Что войдет в седьмой пакет санкций ЕС

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник согласовали седьмой пакет ограничений, которые будут применяться в отношении России. Сейчас документ дорабатывают постпреды на заседании COREPER II. Очередные рестрикции касаются золота и товаров двойного назначения, но не затрагивают торговлю энергоресурсами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главы МИД стран Евросоюза согласовали в Брюсселе новый, седьмой, пакет санкций против России. Документ будет доработан до конца дня постоянными представителями стран ЕС на заседании COREPER II. Военная операция на Украине. День 145-й В ЛНР сообщили, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, бои идут... 18 июля 21:22

Как сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, ограничения предусматривают запрет на золото из РФ, но не затрагивают российские энергоносители. Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС оценивает различные варианты поставок российского природного газа, в том числе и полное их прекращение.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», — сказал Сийярто (цитата по информационному агентству MTI).

ЕС ужесточит торговлю товарами двойного назначения и введет дополнительные ограничения на госзакупки.

Санкции против Газпромбанка, «несмотря на усилия некоторых государств-членов ЕС», не были приняты, подчеркнул министр. Банк стал мишенью для рестрикций, так как через него проходят платежи за поставки российского газа в «недружественные страны».

В черный список также были включены 48 граждан РФ, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов. Кто конкретно, пока не сообщается.

В конце Сийярто вновь озвучил позицию Венгрии: ЕС должен уделять больше внимания достижению мира на Украине, чем разработке новых антироссийских санкций. Тем не менее, Будапешт поддержал принятые санкции, чтобы «не нарушать единство сообщества».

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отмечал, что под санкции в первую очередь попадут российские политики, однако также и коллаборационисты с Украины. «Думаю, что мы подготовили все, что касается этих санкций. Знаю, что санкции не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли», — сказал он журналистам перед заседанием.

В Еврокомиссии указывали, что новый пакет «теснее увязывает санкции ЕС с санкциями его партнеров», в частности странами G7.

Золотые лазейки

Накануне газета Politico сообщила, что эмбарго на закупки российского золота не будет распространяться на ювелирные украшения, а только на золото в порошке, необработанное золото, золотые заготовки, а также золотые монеты и отходы или золотой лом. «Это может оставить лазейки, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — говорилось в материале издания. Bloomberg: «Газпром» объявил трем клиентам в Европе о форс-мажоре по поставкам газа «Газпром» уведомил трех покупателей в Европе о форс-мажоре по поставкам газа, пишет... 18 июля 19:55

Россия — крупнейший экспортер золота в мире. По данным Минфина и ФТС, в 2021 году российские предприятия произвели 346,4 т золота, а 87% продукции пошли на экспорт, который принес $17,4 млрд. Главным покупателем российского золота является Великобритания, вышедшая из ЕС.

«Страны ЕС не могут позволить себе усталость»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут себе позволить усталость от санкций. «Мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения [против России]», — подчеркнул он по итогам встречи министров.

Боррель выразил уверенность, что санкции работают. Те, кто утверждает обратное, занимаются «дезинформацией». Хоть они и «не могут остановить боевые действия», они создают «много экономических проблем России».

Глава европейской дипломатии также рассказал, что санкции ЕС не содержат прямых ограничений против российского экспорта удобрений и продовольствия, а также каких-либо запретов на их оплату.

«В новом пакете ничего не изменится. Наши санкции не содержат никаких ограничений на торговлю с Россией продовольствием и удобрениями и никаких ограничений на их оплату. Если какие-то игроки на рынке применяют санкции слишком усердно, мы разъясняем им это», — отметил он.

Новые санкции могут быть технически оформлены уже 20 июля и вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Ранее введенные ограничения затронули примерно 1200 физических лиц, почти 100 российских организаций и несколько секторов российской экономики.