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Политика

Военная операция на Украине. День 145-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 145-й день

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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции

Валентин Капустин/РИА «Новости»
Британские власти беспокоятся из-за попадания в плен еще одного англичанина на Украине — он сдался на «Азовстали». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инструктора НАТО «уже руководят действиями ВСУ на земле». Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье заявил, что ЕС не снимет с России санкции, если мир на Украине не будет заключен на условиях Киева. Китайский МИД заявил, что не будет сидеть сложа руки, наблюдая за ситуацией на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:59

Два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» нашли российские силовики в Херсоне, в оборудованном украинскими диверсантами схроне — РИА «Новости».

Оба ПЗРК были обнаружены без пусковых устройств, «номера серии и партии не читаются». Украинские схроны с оружием российские силовики находят регулярно, но ПЗРК попадаются крайне редко, сообщает госагентство.

8:50

8:40

Турбина Siemens отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию и ориентировочно прибудет в Россию 24 июля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

С учетом времени для установки турбины на компрессионной станции «Портовая» газоперекачивающее оборудование «Северного потока» должно начать работу в начале августа, пишет Ъ.

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Охранник у входа на территорию компрессорной станции «Портовая»

Охранник у входа на территорию компрессорной станции «Портовая»

Алексей Куденко/РИА «Новости»
8:30

8:10

В понедельник вышла статья и немецкого канцлера Олафа Шольца — ее опубликовала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Евросоюз не отменит санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях Москвы, подчеркнул Шольц.

«Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами. <...> Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», — говорится в материале.

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Markus Schreiber/AP
8:07

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Известий» заявил, что «НАТОвские инструкторы и наводчики РСЗО уже руководят действиями ВСУ и националистических батальонов непосредственно на земле».

«Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — добавил Лавров.

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
8:03

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом он сказал, разговаривая по телефону с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», — сказал китайский министр.

8:01

«Би-би-си» сообщает, что в плен ДНР попал еще один британский подданный, зачисленный в ряды Нацгвардии Украины — некий Джон Хардинг из Сандерленда. Известно, что мужчина старше 50 лет.

Хардинг сдался в плен в мае на «Азовстали» в Мариуполе. МИД Великобритании сообщил, что обеспокоен его задержанием.

Британец воевал в Донбассе с 2018 года и говорил, что отправился туда «надеясь применить на практике навыки санинструктора».

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Выход пленных украинских боевиков с «Азовстали»

Выход пленных украинских боевиков с «Азовстали»

Министерство обороны РФ
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции РФ на Украине.

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