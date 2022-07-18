Военная операция на Украине. День 145-й

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Турбина Siemens отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию и ориентировочно прибудет в Россию 24 июля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

С учетом времени для установки турбины на компрессионной станции «Портовая» газоперекачивающее оборудование «Северного потока» должно начать работу в начале августа, пишет Ъ.