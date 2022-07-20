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Политика

Военная операция на Украине. День 147-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 147-й день

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Боец МВД ЛНР помогает пожилому мужчине во время эвакуации в Россию жителей поселка Казачья Лопань в Харьковской области

Боец МВД ЛНР помогает пожилому мужчине во время эвакуации в Россию жителей поселка Казачья Лопань в Харьковской области

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России. Москва попросила ООН содействовать закрытию украинского сайта «Миротворец». Украинские войска обстреляли Горловку из «Градов», сообщили в ДНР. Зеленский сообщил, что Бразилия будет придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины. Финляндия ввела ограничения на покупку земельных участков россиянами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:33

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:27

8:26

Россия просит генсека ООН содействовать закрытию «Миротворца» — РИА «Новости».

«Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта «Миротворец» и заставить их закрыть его», — говорится в письме постпредства.

8:24

Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил РИА «Новости» российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

8:20

Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

8:19

Угрозы со стороны США только укрепляют решимость России следовать намеченному курсу на Украине, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление Белого дома о том, что США при «аннексии» районов Украины введут новые санкции.

8:18

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару подтвердил по телефону, что южноамериканская республика продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины.

8:17

Украинские военные 19 июля не наносили удары по населенным пунктам Луганской народной республики, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

8:16

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк и Горловку из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:15

Власти Магаданской области поставили партию медицинского оборудования в подшефный город Ждановка в Донецкой народной республике — ТАСС.

8:13

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опасается, что металлургический комбинат «Запорожсталь», находящийся под контролем Киева, может стать объектом для обстрелов со стороны Украины — ТАСС.

8:11

Новейший российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» впервые успешно используется в зоне проведения военной спецоперации на Украине, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

8:09

Член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил ТАСС, что продвижение на линии соприкосновения в Запорожской области возможно только после полного взятия под контроль территории Донбасса.

8:08

Американская администрация добивается расширения имеющихся у нее полномочий с целью получения права на изъятие самой собственности попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины физических и юридических лиц России, а не только доходов от таких активов, сообщил федеральный прокурор Эндрю Адамс — руководитель рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и аресту российских активов — ТАСС.

8:07

Россия возвращает мир на взятые под контроль украинские территории и создает условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан на них, говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Telegram-канале посольства РФ в США. Так российские дипломаты прокомментировали утверждения Белого дома по поводу намерений России «аннексировать украинские территории».

8:06

Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя события на Украине в интервью газете Handelsblatt, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.

8:04

Бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач.

8:03

Москва видит, что Киев не готов выполнять договоренности, хотя на переговорах в конце марта стороны фактически достигли соглашения, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ в Тегеране.

8:01

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал «сложным, но правильным» решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток» — ТАСС.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации России на Украине.

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