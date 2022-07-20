Военная операция на Украине. День 147-й

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Россия просит генсека ООН содействовать закрытию «Миротворца» — РИА «Новости».
«Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта «Миротворец» и заставить их закрыть его», — говорится в письме постпредства.
Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил РИА «Новости» российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.
Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Угрозы со стороны США только укрепляют решимость России следовать намеченному курсу на Украине, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление Белого дома о том, что США при «аннексии» районов Украины введут новые санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару подтвердил по телефону, что южноамериканская республика продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины.
Украинские военные 19 июля не наносили удары по населенным пунктам Луганской народной республики, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк и Горловку из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Власти Магаданской области поставили партию медицинского оборудования в подшефный город Ждановка в Донецкой народной республике — ТАСС.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опасается, что металлургический комбинат «Запорожсталь», находящийся под контролем Киева, может стать объектом для обстрелов со стороны Украины — ТАСС.
Новейший российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» впервые успешно используется в зоне проведения военной спецоперации на Украине, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил ТАСС, что продвижение на линии соприкосновения в Запорожской области возможно только после полного взятия под контроль территории Донбасса.
Американская администрация добивается расширения имеющихся у нее полномочий с целью получения права на изъятие самой собственности попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины физических и юридических лиц России, а не только доходов от таких активов, сообщил федеральный прокурор Эндрю Адамс — руководитель рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и аресту российских активов — ТАСС.
Россия возвращает мир на взятые под контроль украинские территории и создает условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан на них, говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Telegram-канале посольства РФ в США. Так российские дипломаты прокомментировали утверждения Белого дома по поводу намерений России «аннексировать украинские территории».
Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя события на Украине в интервью газете Handelsblatt, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.
Бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач.
Москва видит, что Киев не готов выполнять договоренности, хотя на переговорах в конце марта стороны фактически достигли соглашения, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ в Тегеране.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал «сложным, но правильным» решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток» — ТАСС.