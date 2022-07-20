Военная операция на Украине. День 147-й

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Американская администрация добивается расширения имеющихся у нее полномочий с целью получения права на изъятие самой собственности попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины физических и юридических лиц России, а не только доходов от таких активов, сообщил федеральный прокурор Эндрю Адамс — руководитель рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и аресту российских активов — ТАСС.