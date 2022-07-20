«В убыток работать не будем»: Новак назвал условие, при котором Россия остановит поставки нефти

Если цена российской нефти окажется меньше затрат на добычу топлива, то Россия не будет поставлять энергоресурс на мировые рынки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии Первому каналу.
«Если эти цены, о которых говорят [страны G7], будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – подчеркнул он.
Еще в июне стало известно о том, что страны «Группы семи» обсуждают новые санкции против России. На этот раз западные союзники решили ввести «потолок» цен на российскую нефть. Обсуждается также запрет на поставки нефти морем в случае, если ее стоимость будет превышать потолок, «согласованный международными партнерами».
При этом G7 намерена предпринять эти меры на мировом уровне, а для этого мало согласия ЕС и США. Поэтому сейчас активно ведутся переговоры с другими странами.
18 июля глава Минфина США Джанет Йеллен провела «обнадеживающие» переговоры со своим индийским коллегой, передает Reuters. По данным агентства, Индия не согласилась, но и якобы не выражала «свою неприязнь к этой идее».
Незадолго до этого Йеллен на полях саммита G20 в Индонезии провела «продуктивные переговоры» со своими коллегами из ряда стран. Тема их обсуждений была та же – установление потолка цен для российской нефти.
«Что касается стоимости энергоресурсов, то у меня были продуктивные двусторонние [переговоры] более чем с полудюжиной моих коллег, на которых мы обсуждали преимущества ограничений цен на нефть», – приводит ее слова Reuters.
Она уверена, что потолок цен – это «одно из самых мощных средств решения проблемы высоких цен, с которой сталкиваются люди в Америке и по всему миру». При такой мере, полагает она, сократятся не только доходы России, но и затраты на энергоресурсы.
По данным Минфина США, Йеллен в Индонезии провела встречи с коллегами из Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Сингапура и Турции.
Как будет работать ограничение цен на нефть?
По словам Йеллен, западные страны хотят установить максимальные цены на топливо на таком уровне, чтобы Россия смогла комфортно продолжать добычу и продажу энергоресурсов.
По мнению главы американского Минфина, этот механизм необходим, поскольку в ином случае «Россия будет полностью отрезана от оказания этих крайне важных услуг, что, вероятно, приведет к закупорке значительного объема российской нефти» и к росту мировых цен. Это ограничение Запад не собирается обсуждать с российскими чиновниками.
К такому решению западные страны пришли после того, как Евросоюз ввел эмбарго на закупки трубопроводной российской нефти, из-за чего резко выросли цены на топливо. Россия перенаправила свои ресурсы на другие рынки, прежде всего, – Индии и Китая. Россия даже осталась в плюсе: Москва продавала со скидкой меньшие объемы нефти.
Тем временем в ЕС и США пришел кризис. На Западе проявился и вторичный эффект в виде инфляции.
К чему может привести «потолок» цен?
В России считают ограничение цен на нефть очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы. По мнению Новака, это может привести к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.
Такого же мнения придерживаются аналитики банка JPMorgan. Ранее Bloomberg со ссылкой на экспертов организации сообщил, что в ответ на ограничение цен Россия может сократить производство сырья на 5 млн баррелей в день без значительного ущерба для себя. А это, в свою очередь, приведет к «стратосферическим» $380 за баррель. «Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России», – отметили аналитики банка. В настоящее время стоимость нефти находится на уровне $110 за баррель.