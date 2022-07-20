«Зима оказалась длинной, ветра не было». Путин объяснил причины энергетического кризиса на Западе

Владимир Путин в Тегеране по итогам саммита с турецким и иранским лидерами пообщался с журналистами. Российский президент рассказал об итогах трехсторонних переговоров, оценил возможность переговоров с Украиной, прокомментировал зерновой вопрос и пошутил на тему энергетического кризиса в ЕС и нетрадиционных отношений. «Газета.Ru» собрала «иранские тезисы» Путина.

Президент пошутил

По итогам трехстороннего саммита в Тегеране с главами Турции и Ирана президент России Владимир Путин назвал журналистам причину энергетического кризиса в Европе.

«Европейские страны пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии – солнце, ветер», — заявил Путин.

По его словам, «зима оказалась длинной, ветра не было, вот и все». «Покончить с присутствием в Сирии террористов». О чем договорились Путин, Эрдоган и Раиси Президенты России, Ирана и Турции провели трехсторонний саммит по ситуации в Сирии и сделали... 20 июля 00:07

Инвестиции в традиционные виды энергии упали из-за принятых в Евросоюзе в течение последнего десятилетия политических решений, сказал российский президент.

Он добавил, что политики в ЕС пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром» — но это не имеет под собой никаких оснований. Российские газовики будут выполнять все взятые на себя обязательства.

«Северный поток — 2» к запуску готов

Путин подчеркнул, что «Газпром» до сих пор не получил документы на турбину для «Северного потока — 1», без которой объемы поставок по этому газопроводу упадут вдвое.

Москва готова запустить «Северный поток – 2», однако до 50% предназначенного для газопровода объема газа пришлось снять «для внутреннего потребления и переработки», отметил российский президент.

О переговорах с Киевом

Несмотря на фактическое достижение соглашения с Украиной в конце марта, сейчас Киев не готов выполнять договоренности, считает глава России. «Мы видим сегодня, что такого желания [выполнять договоренности] у киевских властей нет», — сказал Путин.

Он добавил, что стамбульские соглашения «осталось только парафировать». Однако после отвода российских войск из центральных регионов Украины киевские власти отказались от переговоров. Песков заявил о подготовке к новым визитам Путина в зарубежные страны осенью Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке к нескольким визитам... 20 июля 09:42

Посреднические услуги предлагает не только Турция, но и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, за что Россия им благодарна, отметил президент РФ. «Даже желание внести какой-то вклад в это благородное дело уже многого стоит», — резюмировал он.

Вопрос зерна

Россия настаивает на пакетном соглашении по зерновому вопросу.

«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что <...> мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты», — заявил Путин.

По его словам, такая договоренность обсуждалась с международными организациями, и до сих пор никто, включая США, не имел возражений. Более того, Вашингтон уже фактически снял ограничения на экспорт российских удобрений.

«Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна», — подчеркнул президент РФ.

Встретившись с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, он также заявил, что по зерновому вопросу «не все решено, но хорошо уже, что есть движение». Турецкий президент назвал позицию Кремля «очень положительной и конструктивной».

Завиральные идеи

Идеи ограничения объемов добычи или цены российской нефти, муссируемые рядом иностранных государств, являются «завиральными», заявил Путин.

«Это все то же самое, что происходит с газом. <...> Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — подчеркнул он.

Сирия и Запад

Западные санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, сказал президент РФ.

«Там почти 90% [населения] за чертой бедности сейчас живет. Очень серьезная ситуация складывается», — заявил Путин. Однако, добавил он, не стоит политизировать гуманитарную помощь, было бы несправедливо «выделять кого-то, какие-то группы».

«Все мы считаем, что необходимо гарантировать территориальную целостность Сирийской Арабской Республике и избавиться от террористов, причем всяких разных мастей, сейчас не буду перечислять эти масти», — сказал он по итогам переговоров РФ, Турции и Ирана.

По словам Путина, есть некоторые расхождения по поводу того, «что происходит в Заевфратье». Однако все три страны сходятся в том, что США должны уйти из этого региона.

«Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», — сказал Путин об американских войсках в Заевфратье.

Он добавил, что именно благодаря России, Ирану и Турции свыше 90% сирийской территории контролируется законными властями и «все-таки был переломлен хребет международному терроризму».