Москва держит паузу в вопросе обмена Бута на Грайнер и Уилана

Госдеп США направил запрос России на разговор госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросу обмена заключенными. Там надеются, что переговоры состоятся в ближайшие дни. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Лавров уделит внимание просьбе США, когда позволит время.

Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон по-прежнему ожидает, что разговор госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросу обмена американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута состоится в ближайшие дни. В Москве уже подтвердили получение запроса на переговоры.

«Мы вчера запросили разговор с министром иностранных дел Лавровым, и все еще надеемся, что он состоится на днях», — сказал Прайс.

Также он отметил, что переговоры не будут напрямую касаться ситуации на Украине или российско-американских отношений. Разговор, по его словам, планируется провести о проблемах американских заключенных в России, о поддержке торгового соглашения, заключенного в Стамбуле и о содействии России вывозу украинского зерна из черноморских портов. Также Вашингтон хочет предостеречь Россию от присоединения освобожденных в ходе спецоперации территорий.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрос Госдепартамента США на переговоры Блинкена и Лаврова.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», — сказала она.

Московская пауза

С момента, когда Блинкен объявил о предложении российским властям обменять Грайнер и Уилана на Виктора Бута, прошли почти сутки. За это время каких-либо соглашений достигнуто не было. В Кремле оценили сведения об обмене американки Грайнер на Виктора Бута Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном обмене американской... 29 июля 00:04

Днем 28 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию вокруг возможного обмена, однако сообщил, что в Кремле знают о таких сообщениях.

«При обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», — сказал он.

Песков не прокомментировал сообщения о предложении США по обмену Бута на Грайнер и Уилана Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что... 27 июля 23:45

27 июля Песков отказался комментировать ситуацию вокруг обмена заключенными.

Захарова 28 июля также заявила, что конкретных результатов по обмену пока нет. Однако она отметила, что в переговорном процессе должны учитываться интересы обеих сторон.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — пояснила Захарова.

Кого хотят обменять

В США находится в заключении российский предприниматель Виктор Бут, которого арестовали в 2008 году в Тайланде и экстрадировали в США в 2010 году. Суд в Нью-Йорке в 2012 году огласил приговор предпринимателю по обвинениям в торговле оружием. Его осудили на 25 лет по ряду пунктов, в том числе за сговор с целью убийства граждан США, в том числе должностных лиц, за сговор с целью продажи ракет и сговор с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской повстанческой группировкой ФАРК. Прокуратура требовала приговорить Бута к пожизненному лишению свободы. «Россия должна отреагировать»: США сделали предложение об освобождении Грайнер и Уилана Власти США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни... 28 июля 00:03

После вынесения приговора неоднократно предпринимались попытки добиться освобождения Бута, в частности по линии советско-американской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года. Защита предпринимателя также неоднократно пыталась обжаловать приговор. При отсутствии весомых причин для освобождения Виктор Бут должен выйти из тюрьмы 19 августа 2029 года.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за реакции служебной собаки, позже в вещах баскетболистки обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено в России. Спортсменку обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 229.1, ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ — контрабанда и хранение наркотиков.

27 июля состоялось слушание в Химкинском суде, в ходе которого она заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану с разрешения врачей и не имела намерений нарушать российское законодательство.

Гражданина США Пола Уилана, работавшего в компании по производству запчастей для автомобилей BorgWarner, задержали 28 декабря 2018 года в номере отеля «Метрополь», где он получил флэш-карту, на которой был засекреченный список лиц, в который, в том числе, попали сотрудники отечественных спецслужб.

В отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозило до 20 лет лишения свободы. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже.