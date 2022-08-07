Чубайса выписали из больницы, но возможность отравления не опровергли

Экс-главу «Роснано», бывшего спецпредставителя президента России Владимира Путина Анатолия Чубайса выписали из больницы, пишет La Repubblica. В ближайшее время он отправится на реабилитацию в Германию.

Анатолия Чубайса, которого госпитализировали в одну из итальянских клиник 31 июля, выписали из больницы. Он пройдет реабилитацию во Франкфурте, сообщило издание La Repubblica. Врачи в качестве основного диагноза рассматривают синдром Гийена — Барре, поскольку организм политика отреагировал на лечение. Версию об отравлении итальянские врачи еще не опровергли, поскольку результаты токсикологического исследования пока не готовы.

Информацию о выписке из больницы подтвердил брат Анатолия Чубайса Игорь. Он рассказал, что серьезной угрозы здоровью политика нет, он постепенно восстанавливается. «Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги». Чубайс попал в реанимацию Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию в марте этого года, находится... 31 июля 21:08

Версия об отравлении

Информацию о возможном отравлении распространил Telegram-канал Ксении Собчак «Осторожно новости». 31 июля там сообщалось о госпитализации политика в реанимацию и отмечалось, что «комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты». Сотрудники полиции, в свою очередь, опросили свидетелей. О том, нашли ли в помещении какие-либо отравляющие вещества, не сообщается, но подчеркивается, что диагноз может измениться.

Деталь о специалистах химзащиты многими СМИ и публичными лицами была прочитана как намек на отравление экс-главы «Роснано». Собчак, отвечая на публикацию журналиста Дмитрия Гордона в аналогичном ключе, отметила, что передала дословную информацию от Авдотьи Смирновой, супруги Чубайса.

«Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», — рассказала Смирнова журналистке после госпитализации супруга.

По информации газеты, результаты токсикологического исследования еще не пришли. Однако врачи уверены, что Чубайс не был отправлен. Других подробностей вокруг самочувствия политика сейчас нет.

Фото из палаты

3 августа Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фотографию Чубайса в больничной палате.

Собчак разъяснила, что информацию о диагнозе получила от супруги бывшего политика Авдотьи Смирновой. Она допустила, что болезнь Чубайса не связана с коронавирусом, поскольку, по ее словам, он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал около полугода назад.

Позднее Собчак опубликовала вторую фотографию Чубайса и отметила, что врачи подтвердили синдром Гийена — Барре.

Опасный синдром

Синдром Гийена-Барре ранее выявлялся в крайне редких случаях, однако штамм «омикрон» привел к его более широкому распространению: синдром может развиваться как осложнение после перенесенного коронавируса. Тяжелые случаи синдрома могут приводить к полному параличу, но большинство заболевших выздоравливают без каких-либо неврологических осложнений. В июне прошлого года с похожими симптомами госпитализировали режиссера Андрея Звягинцева. Он находился в коме около недели.

Как рассказал «Газете.Ru» врач-невролог Александр Евдокимов, в настоящее время истинная причина появления синдрома Гийена-Барре неизвестна. Пациентам, у которых диагностирован синдром, назначают гормональное, иммунное лечение или плазмоферез, чтобы очистить кровь от иммунных комплексов и антител.