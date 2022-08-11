«Нужны ответные, самые жесткие меры». В Госдуме отреагировали на заявление сейма Латвии

В четверг сейм Латвии признал действия российских военных на Украине «терроризмом, а Россию — страной-спонсором терроризма». Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам. В Москве уже пообещали предпринять ответные меры. А в МИД РФ объяснили инициативу латвийских депутатов «животной ксенофобией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Парламент Латвии в четверг, 11 августа, объявил Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте сейма. Военная операция РФ на Украине. День 169-й В МИД России заявили, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины... 11 августа 14:44

«Депутаты приняли заявление, в котором признают действия российских военных на Украине «терроризмом, а Россию — страной-спонсором терроризма», — говорится в пресс-релизе.

Члены парламента Латвии «решительно осуждают военную агрессию и крупномасштабное вторжение на Украину при поддержке белорусского режима», в связи с чем призывают «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России», отмечается в тексте.

«В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами — прямо и косвенно — как крупнейший поставщик оружия режиму Асада в Сирии и как исполнитель в случаях с отравлением семьи Скрипалей или сбитым самолетом МН-17», — утверждает глава комиссии по иностранным делам Сейма Рихардс Колс. Парламент Литвы единогласно признал Россию «террористическим государством» Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством» из-за... 10 мая 14:58

Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

Как отреагировали в Москве

В Москве уже призвали предпринять ответные меры. «Во-первых, необходимо на разных площадках осудить действия депутатов (латвийского сейма — «Газета.Ru»). Ну и у нас очень много экономических рычагов, чтобы это государство, которое является вассалом одной из заокеанских стран, почувствовало себя в этом мире некомфортно», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Полагаю, следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев», — сказал, в свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов. «В Кремль поступает много денег». На Западе разбираются, почему санкции не работают Россия одерживает победу на газовом и нефтяном рынках, что дает ей возможность справиться с эффектом... 11 августа 13:41

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков указал, что Москве следует принять «болезненные» меры, «указывающие Латвии на ее место», передает РИА «Новости». По словам сенатора, в первую очередь необходимо принять экономические ограничения, в частности, запретить транзит грузов по российской территории.

Кратко прокомментировали ситуацию и на Смоленской площади. «Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кто уже обвинил Россию в терроризме...

Напомним, еще в мае Литва признала Россию «страной, осуществляющей терроризм» — сейм тогда единогласно проголосовал за принятие соответствующей резолюции из-за специальной военной операции на Украине.

В Вильнюсе сочли действия РФ геноцидом населения Украины, а также призвали мировое сообщество к созданию особого уголовного суда, который даст оценку и будет заниматься «агрессией России». «Зима без газа». В России не видят причин возобновлять поставки «недружественной стране» Болгария сама отказалась от поставок газа из РФ, считает российский сенатор Алексей Пушков. Комментируя... 11 августа 10:08

Такой трибунал, по мнению литовской стороны, должен получить возможность выдавать интернациональные ордеры на арест, а неприкосновенность должностных лиц не должна быть ограничена иммунитетом.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в заявлении сейма.

...и кто еще планирует это сделать

В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс признает Россию страной-спонсором терроризма, если от такого шага откажется Госдепартамент. Депутат Красов надеется, что Латвии будет «некомфортно в этом мире» из-за признания России «спонсором терроризма» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал решение сейма... 11 августа 14:01

Включение страны в список государств-спонсоров терроризма влечет за собой строгие ограничения на взаимодействие с ней. Запрещается экспорт оборонных товаров, ужесточается контроль за экспортом продукции двойного назначения, применяются финансовые запреты и прочие санкции. Наказания могут вводиться также для третьих стран, торгующих с государством-спонсором терроризма.

«Нет сомнения в том, что россияне терроризируют украинцев», — заявлял ранее Блинкен.

Однако, добавил он, вопросы остаются к юридическому обоснованию такого признания. «Аппарат нашего юрисконсульта рассматривает вопрос, существуют ли в соответствии с законом критерии, чтобы считать Россию государством — спонсором терроризма в ситуации с Украиной. Это находится на рассмотрении», — сказал Блинкен.