Военная операция РФ на Украине. День 174-й

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Впервые с начала марта биржевые цены на газ в Европе превысили $2450 за тысячу кубов. Если сравнивать с предыдущей закрытием предыдущей торговой сессии котировки выросли на 6% — РИА «Новости».

Накануне агентство сообщало о повышении биржевых цен на 10% — до $2400.