«Кризисы дают Турции возможности»: что Эрдоган получает от посредничества между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетил Львов, где встретился с генсеком ООН и президентом Украины Владимиром Зеленским. Там он снова предложил свои посреднические услуги Москве и Киеву, предоставив площадку для переговоров на высшем уровне. Позиция Анкары снова отличается от остальных членов НАТО. «Газета.Ru» разбиралась, что удается Эрдогану выиграть для себя от посредничества.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган слетал во Львов, где не в первый раз предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Но на этот раз инициатива подкреплена вдохновляющим прецедентом — так называемой «зерновой сделкой» конца июля, когда Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле договорились о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Теперь же Эрдоган намерен закрепить успех, по сути, оставаясь при этом чуть ли не единственным посредником между Зеленским и Путиным. Последние на сегодня переговоры между лидерами России и Турции состоялись 5 августа в Сочи. Теперь же анонсирован телефонный разговор между ними, где, видимо, приглашение к столу переговоров будет передано Путину лично. Кроме того, Эрдоган намерен обсудить с российским президентом ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

При этом считать позицию Турции по Украине нейтральной все сложнее — в том же разговоре с журналистами Эрдоган сказал, что турецкая «солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться».

Между Украиной и Турцией также был подписан «меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры». Известно, что помощь в реконструкции социально-экономических объектов (в том числе, дорог, мостов, больниц и школ) окажут турецкий бизнес и государственные структуры.

Глава же украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Турция и ООН не пытались оказать давление на Украину в рамках переговоров во Львове. Заявление появилось на фоне материалов ряда СМИ о том, что Эрдоган рассчитывал убедить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и прекратить боевые действия.

Однако на Западе акцентируют внимание именно на связях Эрдогана с Путиным.

В недавней статье The New York Times говорилось, что Запад сильно возмущает сотрудничество президентов, так как Турция, отказавшись вводить санкции против России, «создает значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад».

Более того, турецкие власти изучают способы работы с российскими банками, попавшими под санкции, и готовы принимать платежи по российским кредитным картам, а российский газ «беспрепятственно течет» по трубопроводу «Турецкий поток».

Старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Надеин-Раевский согласен, что большая часть стран НАТО крайне раздраженно реагирует на позицию Турции.

«Но при этом Турция не собирается выходить из НАТО, а сохранить Анкару — очень важно для альянса, ведь у нее вторая по численности армия после США. Все Восточное Средиземноморье, прежде всего, под контролем Турции. И по этой причине ее никто особо не торопится наказывать за «неправильные» действия», — поясняет он.

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» напоминает, что Турция так и не присоединилась к санкциям в отношении России и не стала закрывать свое воздушное пространство.

«Но с учетом роли Турции в альянсе Брюссель пытается найти причины для объяснения ее позиции. Цель — не выпячивать внутринатовские противоречия наружу», — считает эксперт.

Нужно ли России посредничество Эрдогана

Сенатор Сергей Цеков сказал в комментарии «Газете.Ru», что миротворец Эрдоган в целом устраивает Россию, что, впрочем, не означает, что автоматически Москва согласится на новое предложение.

«Пока много условностей, и сложно говорить, кто из миротворцев нас устраивает, а кто — нет. Я думаю, что есть еще масса руководителей государств, которые могли бы стать миротворцами. Ну, сейчас предложил Эрдоган, а будут еще и другие предложения. Россия услышала это предложение, и будет его обсуждать. А вот какое решение примет лично президент России — гадать не надо. Пока что слова Эрдогана ничего особенного не значат», — сказал он.

Председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отказался подробно комментировать посредническую миссию Эрдогана, предложив обратить внимание на стиль украинских руководителей.

«Мы будем, конечно, предложение Эрдогана анализировать, я не исключаю новых международных контактов президента Турции и генсека ООН. Но вот то, что Зеленский и его соратники принимали генсека ООН и президента Турции в каком-то несвежем белье, действительно заслуживает внимания сейчас, на мой взгляд. Это подчеркивает их отношение к окружающему миру. Они рисуют, видимо, из себя страдальцев-партизан», — сказал он.

Почему Турция настаивает на переговорах

Советник Эрдогана Ибрагим Калын подчеркнул, что Турция считает дипломатию единственным способом выхода из украинского конфликта.

«Единственное решение [конфликта на Украине] состоит в том, чтобы все поддержали усилия, направленные на достижение мира путем переговоров, а не разжигали войну», — отметил Калын.

И подобная риторика контрастирует с высказываниями других представителей стран НАТО. Так, по сути, лейтмотив необходимости отказа от переговоров звучал еще в июне на саммите альянса в Мадриде, — о необходимости победы Украины на поле боя, например, говорили премьер Бельгии и глава МИД Британии.

Эксперты выделили две основные причины, почему Анкара активно пытается примирить россиян и украинцев. Первая — желание повысить международный статус страны, закрепив ее в качестве одного из центров многополярного мира.

Амур Гаджиев говорит, что Анкара претендует на повышение своей роли при решении глобальных вопросов, а именно посредничество вокруг Украины усилит ее позиции.

«Турции нужно как-то обозначать свою роль в глобальных вопросах, чтобы подкреплять амбции. А конфликт на Украине имеет глобальные последствия, к нему приковано главное внимание мировой общественности. Военно-политический кризис на Украине и продовольственный предоставили ей такую возможность.

Подписание стамбульских соглашений при содействии Анкары уже дало Турции то, чего она хотела, сделав ее ключевым игроком в разрешении глобальной проблемы. И теперь Турция намерена использовать эти соглашения в качестве основы, которая выведет ее на новый уровень посредничества между Россией и Украиной.

Сейчас Турция предлагает свое посредничество и хочет закрепить за собой этот статус, не дав шанс странам Евросоюза», — говорит эксперт.

По словам Гаджиева, предлагая услуги посредника, Турция пытается взять за образец конфликт на Кипре 1974 года, который разрешился путем создания стран-гарантов в лице той же Турции, Греции и Великобритании. Последняя как посредник получила на Кипре две базы, действующие по сей день.

«Не исключено, что Турция намерена применить этот опыт при разрешении российско-украинского конфликта», — допускает Гаджиев.

При этом Турция не заинтересована, чтобы пока что относительно локальный конфликт перерос в полномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями, поскольку сама находится недалеко от зоны конфликта.

Второй фактор, толкающий Эрдогана к выполнению роли посредника, — финансово-экономический, говорят эксперты.

«У Турции очень выгодное сотрудничество с Россией по энергетике, Анкара также стала хабом по распределению газа из России, строится атомная станция», — подчеркивает Надеин-Раевский.

Остановившийся в результате боевых действий поток товаров из Украины на экспорт тоже во многом шел через Турцию, добавляет Гаджиев.

«И потому Анкара заинтересована в том, чтобы как можно скорее разрешить данный конфликт и обеспечить безопасность черноморского региона. Здесь ведь вопрос простой экономической выгоды», — заключает он.