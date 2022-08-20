«Кризисы дают Турции возможности»: что Эрдоган получает от посредничества между Россией и Украиной

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган слетал во Львов, где не в первый раз предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Но на этот раз инициатива подкреплена вдохновляющим прецедентом — так называемой «зерновой сделкой» конца июля, когда Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле договорились о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
Теперь же Эрдоган намерен закрепить успех, по сути, оставаясь при этом чуть ли не единственным посредником между Зеленским и Путиным. Последние на сегодня переговоры между лидерами России и Турции состоялись 5 августа в Сочи. Теперь же анонсирован телефонный разговор между ними, где, видимо, приглашение к столу переговоров будет передано Путину лично. Кроме того, Эрдоган намерен обсудить с российским президентом ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
При этом считать позицию Турции по Украине нейтральной все сложнее — в том же разговоре с журналистами Эрдоган сказал, что турецкая «солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться».
Между Украиной и Турцией также был подписан «меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры». Известно, что помощь в реконструкции социально-экономических объектов (в том числе, дорог, мостов, больниц и школ) окажут турецкий бизнес и государственные структуры.
Глава же украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Турция и ООН не пытались оказать давление на Украину в рамках переговоров во Львове. Заявление появилось на фоне материалов ряда СМИ о том, что Эрдоган рассчитывал убедить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и прекратить боевые действия.
Однако на Западе акцентируют внимание именно на связях Эрдогана с Путиным.
В недавней статье The New York Times говорилось, что Запад сильно возмущает сотрудничество президентов, так как Турция, отказавшись вводить санкции против России, «создает значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад».
Более того, турецкие власти изучают способы работы с российскими банками, попавшими под санкции, и готовы принимать платежи по российским кредитным картам, а российский газ «беспрепятственно течет» по трубопроводу «Турецкий поток».
Старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Надеин-Раевский согласен, что большая часть стран НАТО крайне раздраженно реагирует на позицию Турции.
«Но при этом Турция не собирается выходить из НАТО, а сохранить Анкару — очень важно для альянса, ведь у нее вторая по численности армия после США. Все Восточное Средиземноморье, прежде всего, под контролем Турции. И по этой причине ее никто особо не торопится наказывать за «неправильные» действия», — поясняет он.
Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» напоминает, что Турция так и не присоединилась к санкциям в отношении России и не стала закрывать свое воздушное пространство.
«Но с учетом роли Турции в альянсе Брюссель пытается найти причины для объяснения ее позиции. Цель — не выпячивать внутринатовские противоречия наружу», — считает эксперт.
Нужно ли России посредничество Эрдогана
Сенатор Сергей Цеков сказал в комментарии «Газете.Ru», что миротворец Эрдоган в целом устраивает Россию, что, впрочем, не означает, что автоматически Москва согласится на новое предложение.
«Пока много условностей, и сложно говорить, кто из миротворцев нас устраивает, а кто — нет. Я думаю, что есть еще масса руководителей государств, которые могли бы стать миротворцами. Ну, сейчас предложил Эрдоган, а будут еще и другие предложения. Россия услышала это предложение, и будет его обсуждать. А вот какое решение примет лично президент России — гадать не надо. Пока что слова Эрдогана ничего особенного не значат», — сказал он.
Председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отказался подробно комментировать посредническую миссию Эрдогана, предложив обратить внимание на стиль украинских руководителей.
«Мы будем, конечно, предложение Эрдогана анализировать, я не исключаю новых международных контактов президента Турции и генсека ООН. Но вот то, что Зеленский и его соратники принимали генсека ООН и президента Турции в каком-то несвежем белье, действительно заслуживает внимания сейчас, на мой взгляд. Это подчеркивает их отношение к окружающему миру. Они рисуют, видимо, из себя страдальцев-партизан», — сказал он.
Почему Турция настаивает на переговорах
Советник Эрдогана Ибрагим Калын подчеркнул, что Турция считает дипломатию единственным способом выхода из украинского конфликта.
«Единственное решение [конфликта на Украине] состоит в том, чтобы все поддержали усилия, направленные на достижение мира путем переговоров, а не разжигали войну», — отметил Калын.
И подобная риторика контрастирует с высказываниями других представителей стран НАТО. Так, по сути, лейтмотив необходимости отказа от переговоров звучал еще в июне на саммите альянса в Мадриде, — о необходимости победы Украины на поле боя, например, говорили премьер Бельгии и глава МИД Британии.
Эксперты выделили две основные причины, почему Анкара активно пытается примирить россиян и украинцев. Первая — желание повысить международный статус страны, закрепив ее в качестве одного из центров многополярного мира.
Амур Гаджиев говорит, что Анкара претендует на повышение своей роли при решении глобальных вопросов, а именно посредничество вокруг Украины усилит ее позиции.
«Турции нужно как-то обозначать свою роль в глобальных вопросах, чтобы подкреплять амбции. А конфликт на Украине имеет глобальные последствия, к нему приковано главное внимание мировой общественности. Военно-политический кризис на Украине и продовольственный предоставили ей такую возможность.
Подписание стамбульских соглашений при содействии Анкары уже дало Турции то, чего она хотела, сделав ее ключевым игроком в разрешении глобальной проблемы. И теперь Турция намерена использовать эти соглашения в качестве основы, которая выведет ее на новый уровень посредничества между Россией и Украиной.
Сейчас Турция предлагает свое посредничество и хочет закрепить за собой этот статус, не дав шанс странам Евросоюза», — говорит эксперт.
По словам Гаджиева, предлагая услуги посредника, Турция пытается взять за образец конфликт на Кипре 1974 года, который разрешился путем создания стран-гарантов в лице той же Турции, Греции и Великобритании. Последняя как посредник получила на Кипре две базы, действующие по сей день.
«Не исключено, что Турция намерена применить этот опыт при разрешении российско-украинского конфликта», — допускает Гаджиев.
При этом Турция не заинтересована, чтобы пока что относительно локальный конфликт перерос в полномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями, поскольку сама находится недалеко от зоны конфликта.
Второй фактор, толкающий Эрдогана к выполнению роли посредника, — финансово-экономический, говорят эксперты.
«У Турции очень выгодное сотрудничество с Россией по энергетике, Анкара также стала хабом по распределению газа из России, строится атомная станция», — подчеркивает Надеин-Раевский.
Остановившийся в результате боевых действий поток товаров из Украины на экспорт тоже во многом шел через Турцию, добавляет Гаджиев.
«И потому Анкара заинтересована в том, чтобы как можно скорее разрешить данный конфликт и обеспечить безопасность черноморского региона. Здесь ведь вопрос простой экономической выгоды», — заключает он.