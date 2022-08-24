«Вез дочь в детский сад»: в Запорожье взорвали автомобиль главы администрации Михайловки

Глава администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко скончался в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов. В автомобиле находилась его приемная дочь, она выжила. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Член совета Запорожья Владимир Рогов отметил, что под сиденье автомобиля Сушко подложили взрывчатку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате взрыва Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, однако позже он скончался. Рогов отметил, что взрывное устройство было направленного действия. Кроме того, в автомобиле была дочь погибшего.

«В момент взрыва в машине была приемная дочь погибшего. Иван Сушко вез ее в детский сад. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений», — отметил Рогов.

Подрыв автомобиля Рогов расценил как теракт, отметив, что подобные действия «лишь укрепляют желание жителей Запорожской области быть вместе с Россией».

По факту случившегося председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. СК предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии и личности лиц, причастных к совершению убийства. «Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

Покушения на пророссийских чиновников

23 августа предотвращено покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Глава региона Кирилл Стремоусов сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство. Чиновник не пострадал. К попытке убийства, вероятно, причастна местная диверсионная группа. В настоящий момент выясняются обстоятельства покушения на работника администрации Херсонской области.

12 июля правоохранители Запорожья задержали Ярослава Жука, который являлся исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

«В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 г. на директора департамента образования города Елену Шапурову», — написал он.

В ночь на 11 июля неизвестный обстрелял дом главы Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты, после чего скрылся в лесу в пригороде. Позже диверсанта ликвидировали. По словам замглавы ГУ МВД Запорожья Михаила Селиванова, Сигуту планировали выманить из дома и ликвидировать либо выстрелом, либо гранатой.

«В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Рогов.

Также 11 июля удалось предотвратить покушение на главу Херсонской области Владимира Сальдо. «Выстрелом или гранатой»: что известно о покушениях на трех чиновников на Украине В Запорожье сообщили о покушении на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского... 11 июля 15:57

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», — сообщается в Telegram-канале администрации региона.

В этот же день стало известно о подрыве автомобиля главы администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгения Юнакова, чиновник погиб. «Шевчику неоднократно поступали угрозы». Что известно о взрыве в Энергодаре В адрес главы новой администрации Энергодара Андрея Шевчика неоднократно поступали угрозы, рассказали... 22 мая 23:47

24 июня стало известно об убийстве начальника Управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрия Савлученко. Диверсанты подложили под сиденье автомобиля чиновника взрывчатку мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

18 июня было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгения Соболева. На месте парковки личного автомобиля чиновника было установлено взрывное устройство. Соболева доставили в больницу с ранением, угрозы жизни не было.

22 мая в подъезде дома главы администрации Энергодара Евгения Шевчика сработало взрывное устройство, заложенное в электрощитовой шкаф. Взрыв прогремел, когда Шевчик входил. Он и двое его охранников были ранены. Позже стало известно, что чиновник идет на поправку. Ранее ему неоднократно поступали угрозы в связи с сотрудничеством с российскими властями.