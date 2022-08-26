Военная операция РФ на Украине. День 184-й

08:29

Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила свое возмущение поведением организаторов теннисного турнира в американском Цинциннати, во время которого с трибуны попросили удалиться болельщицу с украинским флагом.

«Я поражена тем, что кого-то насильно сняли со спортивного мероприятия из-за флага. То, что это был флаг Украины, а заявителем был российский игрок, вдвойне ужасно. То, что это произошло в США, просто шокирует», — цитирует Маркарову ТСН.

Инцидент произошел во время матча квалификации турнира в Цининнати между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Судья попросил покинуть зрительскую трибуну болельщицу с украинским флагом. Сообщалось, что причиной такой просьбы стал слишком большой размер флага.