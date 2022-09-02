Военная операция России на Украине. День 191-й

Одна мирная жительница получила ранения из-за обстрелов Горловки со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.
В Херсоне были слышны не менее шести взрывов, предположительно, работает российская система ПВО — ТАСС.
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в СЦКК — РИА «Новости».
Судоходная компания Wellnord готова выкупить 50%-ную долю Shell в Salym Petroleum Development (совместном предприятии британской компании с «Газпром нефтью») за €150 млн — ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».
В Запорожской области ждут от МАГАТЭ объективного доклада о ситуации на ЗАЭС без политических оценок, сообщил Рогов — ТАСС.
По его словам, персонал Запорожской АЭС не высказал сотрудникам МАГАТЭ претензий к охраняющим станцию сотрудникам Росгвардии. Он добавил, что миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС везде где хотела.
Один человек погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города — ТАСС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз ввести запрет на выдачу виз российским студентам и туристам и заявил о невозможности разделить граждан РФ на «хороших и плохих» — ТАСС.
ВСУ вечером, после инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, продолжили обстрел Энергодара, сообщили в администрации города — ТАСС.
С наступлением холодов с Украины в Литву могут прибыть до 100 тысяч беженцев, прогнозирует представитель литовского подразделения Международного комитета Красного Креста Лука Лесаускайтею — ТАСС.
Пятеро из удерживаемых в украинском порту Измаил моряков тяжело больны, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, добавив, что обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом оказать содействие в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков на территорию России — ТАСС.
Согласно ее данным, на кораблях сейчас находятся 66 моряков.
Банковский сектор в России за январь — июнь 2022 года на фоне кризиса и санкций впервые за семь лет понес убытки, которые составили 1,5 трлн рублей. При этом основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил в интервью РБК первый зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
Цена газа в Европе на открытии торгов опускалась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE — ТАСС.
На Запорожской АЭС идет восстановление поврежденных линий электропередачи для запуска остановленного 5-го энергоблока, заявил глава администрации Энергодара — ТАСС.
ВС Украины 1 сентября нанесли удары по ТЭС и паромной переправе в Энергодаре во время рабочего визита МАГАТЭ, заявил глава администрации города — ТАСС.
Норвежская нефтегазовая компания Equinor завершила процесс выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции — ТАСС.
Таким образом, у Equinor не осталось действующих активов или проектов в России, говорится в сообщении компании.
Артиллерийским подразделениям ВСУ отдан приказ на обстрел гражданских объектов в населенном пункте Кодема в ДНР, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
За сутки украинские войска 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 339 боеприпасов по тринадцати населенным пунктам — РИА «Новости» со ссылкой на представительство в СЦКК.
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщили власти региона РИА «Новости».
РФ активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на расчеты в нацвалютах и над использованием систем, альтернативных SWIFT, сказал в интервью РИА «Новости» директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак.
❗️ Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября — ТАСС.
Министры финансов стран Группы семи 2 сентября, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из РФ — ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Сотрудники Запорожской АЭС описали ситуацию на станции гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и рассказали, откуда по ней ведется огонь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов — ТАСС.
Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА «Новости» глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за сутки от ударов ВСУ погибли четыре человека, еще восемь ранены — ТАСС.
Решения по запрету поставок в Россию из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались, сообщили в Минсельхозе РФ — ТАСС.
Вооруженные силы Украины нанесли еще три удара по Донецку за 10 минут, сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.
По ударом оказались Куйбышевский в 07:20, Киевский в 07:22 и Калининский район в 07:28. Всего было выпущено 13 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.
ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке, сообщили в ДНР — ТАСС.
Вооруженные силы Украины нанесли в пятницу еще два удара по территории ДНР, обстреляв Донецк и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию предоставить его стране современные боевые танки Leopard 2 — ТАСС.
Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости ЛНР и ДНР, заявил РИА «Новости» директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
Валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые, заявил зампред ЦБ Дмитрий Тулин — РИА «Новости».
По его словам, банки могут исполнять обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это безо всяких затруднений, но исполнение обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более проблематичным.
Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М был успешно испытан во время спецоперации на Украине, сообщил источник в оборонно-промышленно комплексе — ТАСС.
Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация «продуктовой сделки». Об этом говорится в заявлении, которое распространил Совместный координационный центр в Стамбуле — ТАСС.
Министерство экономики Украины прогнозирует уровень безработицы в 28,2% и среднюю зарплату чуть менее $500 (18 508 гривен) в 2023 году — ТАСС со ссылкой украинское издание «Экономическая правда».
В министерстве также ожидают сокращение ВВП более чем на треть по итогам 2022 года и стремительный рост цен в 2023 году.
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска утром обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в ДНР — РИА «Новости».
Посольство РФ в Вашингтоне призвало американские власти одуматься и отказаться от навязывания другим странам контрпродуктивных инициатив, касающихся установлении ценового потолка на российскую нефть, которые грозят лишь дальнейшим обрушением нефтяного рынка — ТАСС.
В Босфоре сняли с мели вышедший из украинского порта сухогруз Lady Zehma. Движение по проливу возобновлено — ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.
❗️ ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки в Херсонской области, много зерна уничтожено, сообщил глава администрации района — ТАСС.