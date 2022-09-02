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Политика

Военная операция России на Украине. День 191-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 191-й день

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Сергей Мальгавко/ТАСС
В Босфоре сняли с мели вышедший из украинского порта сухогруз Lady Zehma. Движение по проливу возобновлено. Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа в рамках продуктовой сделки, рассказали в Совместном координационном центре в Стамбуле. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию предоставить его стране современные боевые танки Leopard 2. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:25

Одна мирная жительница получила ранения из-за обстрелов Горловки со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.

10:10

В Херсоне были слышны не менее шести взрывов, предположительно, работает российская система ПВО — ТАСС.

10:08

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в СЦКК — РИА «Новости».

10:04

Судоходная компания Wellnord готова выкупить 50%-ную долю Shell в Salym Petroleum Development (совместном предприятии британской компании с «Газпром нефтью») за €150 млн — ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».

10:00

В Запорожской области ждут от МАГАТЭ объективного доклада о ситуации на ЗАЭС без политических оценок, сообщил Рогов — ТАСС.

По его словам, персонал Запорожской АЭС не высказал сотрудникам МАГАТЭ претензий к охраняющим станцию сотрудникам Росгвардии. Он добавил, что миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС везде где хотела.

09:55

Один человек погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города — ТАСС.

09:54

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз ввести запрет на выдачу виз российским студентам и туристам и заявил о невозможности разделить граждан РФ на «хороших и плохих» — ТАСС.

09:53

На ЗАЭС работают восемь членов миссии МАГАТЭ и четыре сопровождающих — ТАСС.

09:52

ВСУ вечером, после инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, продолжили обстрел Энергодара, сообщили в администрации города — ТАСС.

09:51

С наступлением холодов с Украины в Литву могут прибыть до 100 тысяч беженцев, прогнозирует представитель литовского подразделения Международного комитета Красного Креста Лука Лесаускайтею — ТАСС.

09:42

Пятеро из удерживаемых в украинском порту Измаил моряков тяжело больны, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, добавив, что обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом оказать содействие в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков на территорию России — ТАСС.

Согласно ее данным, на кораблях сейчас находятся 66 моряков.

09:38

Банковский сектор в России за январь — июнь 2022 года на фоне кризиса и санкций впервые за семь лет понес убытки, которые составили 1,5 трлн рублей. При этом основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил в интервью РБК первый зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

09:36

Цена газа в Европе на открытии торгов опускалась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE — ТАСС.

09:34

На Запорожской АЭС идет восстановление поврежденных линий электропередачи для запуска остановленного 5-го энергоблока, заявил глава администрации Энергодара — ТАСС.

09:33

ВС Украины 1 сентября нанесли удары по ТЭС и паромной переправе в Энергодаре во время рабочего визита МАГАТЭ, заявил глава администрации города — ТАСС.

09:32

Норвежская нефтегазовая компания Equinor завершила процесс выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции — ТАСС.

Таким образом, у Equinor не осталось действующих активов или проектов в России, говорится в сообщении компании.

09:31

Артиллерийским подразделениям ВСУ отдан приказ на обстрел гражданских объектов в населенном пункте Кодема в ДНР, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.

09:19

За сутки украинские войска 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 339 боеприпасов по тринадцати населенным пунктам — РИА «Новости» со ссылкой на представительство в СЦКК.

09:18

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщили власти региона РИА «Новости».

09:04

РФ активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на расчеты в нацвалютах и над использованием систем, альтернативных SWIFT, сказал в интервью РИА «Новости» директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак.

09:03

❗️ Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября — ТАСС.

09:00

Боевая работа экипажей Ка-52.

08:54

Министры финансов стран Группы семи 2 сентября, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из РФ — ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

08:44

Сотрудники Запорожской АЭС описали ситуацию на станции гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и рассказали, откуда по ней ведется огонь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов — ТАСС.

08:37

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган».

08:27

Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА «Новости» глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

08:25

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за сутки от ударов ВСУ погибли четыре человека, еще восемь ранены — ТАСС.

08:24

Мэр Снигиревки сообщил о потерях ВСУ при попытке наступления.

08:19

Российские военные привезли детям, потерявшим родителей в ЛНР, подарки к школе.

08:18

Решения по запрету поставок в Россию из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались, сообщили в Минсельхозе РФ — ТАСС.

08:15

Вооруженные силы Украины нанесли еще три удара по Донецку за 10 минут, сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.

По ударом оказались Куйбышевский в 07:20, Киевский в 07:22 и Калининский район в 07:28. Всего было выпущено 13 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.

08:14

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:13

Вооруженные силы Украины нанесли в пятницу еще два удара по территории ДНР, обстреляв Донецк и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.

08:12

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию предоставить его стране современные боевые танки Leopard 2 — ТАСС.

08:11

Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости ЛНР и ДНР, заявил РИА «Новости» директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.

08:10

Валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые, заявил зампред ЦБ Дмитрий Тулин — РИА «Новости».

По его словам, банки могут исполнять обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это безо всяких затруднений, но исполнение обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более проблематичным.

08:09

Примерно пять сильных взрывов произошли в Мелитополе — ТАСС.

08:08

Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М был успешно испытан во время спецоперации на Украине, сообщил источник в оборонно-промышленно комплексе — ТАСС.

08:07

Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация «продуктовой сделки». Об этом говорится в заявлении, которое распространил Совместный координационный центр в Стамбуле — ТАСС.

08:06

Министерство экономики Украины прогнозирует уровень безработицы в 28,2% и среднюю зарплату чуть менее $500 (18 508 гривен) в 2023 году — ТАСС со ссылкой украинское издание «Экономическая правда».

В министерстве также ожидают сокращение ВВП более чем на треть по итогам 2022 года и стремительный рост цен в 2023 году.

08:05

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

08:04

Украинские войска утром обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в ДНР — РИА «Новости».

08:03

Посольство РФ в Вашингтоне призвало американские власти одуматься и отказаться от навязывания другим странам контрпродуктивных инициатив, касающихся установлении ценового потолка на российскую нефть, которые грозят лишь дальнейшим обрушением нефтяного рынка — ТАСС.

08:02

В Босфоре сняли с мели вышедший из украинского порта сухогруз Lady Zehma. Движение по проливу возобновлено — ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

08:01

❗️ ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки в Херсонской области, много зерна уничтожено, сообщил глава администрации района — ТАСС.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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