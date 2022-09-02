Военная операция России на Украине. День 191-й

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Пятеро из удерживаемых в украинском порту Измаил моряков тяжело больны, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, добавив, что обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом оказать содействие в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков на территорию России — ТАСС.

Согласно ее данным, на кораблях сейчас находятся 66 моряков.