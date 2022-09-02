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Политика

«Оболочка разрушена в нескольких местах». Глава МАГАТЭ побывал на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: здания Запорожской АЭС повреждены обстрелами

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и группа экспертов организации посетили Запорожскую АЭС, неоднократно подвергавшуюся обстрелам. Физическая целостность станции нарушена. В дальнейшем несколько инспекторов МАГАТЭ будут постоянно находится на ЗАЭС, чтобы передавать постоянную объективную «оценку того, что происходит». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС и осмотрел аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков и другие элементы. «Я смог осмотреть весь объект. Я был в блоках, я смог посетить аварийные системы, дизельные генераторы, разные части... Конечно, у меня была возможность поговорить с сотрудниками...», — подчеркнул он.

По словам главы организации, обстрелы нарушили физическую целостность электростанции.

«Очевидно, что атомная станция, ее физическая оболочка была разрушена в нескольких местах. Случайно, намеренно — не можем это оценить. Но это реальность», — рассказал Гросси журналистам (фрагмент интервью опубликовали украинские СМИ).

Делегация МАГАТЭ прибыла на электростанцию днем 1 сентября. Эксперты останутся на ЗАЭС до 4 или 5 сентября для оценки ситуации, а в дальнейшем там надеются обеспечить постоянное присутствие сотрудников организации. «Мы планируем сформировать что-то вроде постоянного представительства МАГАТЭ на станции, чтобы эксперты передавали нам постоянную, объективную оценку того, что происходит», — рассказал Гросси.

Перед специалистами МАГАТЭ, по его словам, будут стоять сугубо технические задачи: они не могут «в силу своего статуса» делать «умозаключения политического характера», а должны оценить положение дел в сфере ядерной безопасности и провести инвентаризацию ядерного материала, находящегося на станции.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что украинские работники АЭС «находятся в сложной ситуации», но «работают с большим профессионализмом».

Реакция Москвы и ООН

Минобороны России выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ в связи с визитом на Запорожскую АЭС в условиях обстрелов. «Заслуживает уважения позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что во время визита экспертов МАГАТЭ российские войска сорвали провокацию Киева. «Развязанные в день приезда экспертов боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Владимира Зеленского данной военной провокации», — говорилось в сообщении ведомства. Вслучае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы «живым щитом» ВСУ для препятствия их уничтожению российскими войсками, заявили в МО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал прибытие миссии на электростанцию: «Пока рано давать оценку. В целом, мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что несмотря на все сложности и проблемы, связанные в том числе с провокациями украинской стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе.... Главное, что миссия там. Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью».

По итогам посещения ЗАЭС экспертами МАГАТЭ в ООН отметили, что Россия сделала все необходимое для обеспечения безопасности миссии.

«Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов», — сказал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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