«Выходит Путин с парашютом». 85-летний Берлускони завел TikTok и начал там шутить

Экс-премьер Италии, 85-летний Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok и рассказал анекдот про самого себя, Путина, Байдена и папу Римского. Видео набрало уже более 5 млн просмотров. Ранее в TikTok появились аккаунты и других итальянских политиков – Маттео Сальвини, Маттео Ренци и Джорджа Мелони. В конце сентября Италию ждут выборы в парламент.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в канун парламентских выборов, назначенных на 25 сентября, завел аккаунт в социальной сети TikTok.

Первым делом политик рассказал анекдот.

«Над Атлантикой летит самолет, в котором находятся Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, папа Римский и один из его молодых помощников», — говорит экс-премьер.

Через некоторое время пилоты говорят, что заправлен был лишь один бак, и скоро самолет начнет падать. При этом в пассажирском отсеке есть только четыре парашюта для пяти человек. FP: досрочные выборы в Италии могут принести Путину победу и дополнительные возможности Досрочные выборы в Италии могут принести необходимую победу президенту России Владимиру Путину и дать... 11 августа 21:21

«Джо Байден хватает первый и говорит: «Это мой, потому что я самый влиятельный человек на Западе». Владимир Путин взял другой: «Этот — мой, потому что я самый влиятельный человек на Востоке». Сильвио Берлускони заявил: «Этот возьму я, потому что все знают, что я самый умный политик в мире». В это время помощник Папы Римского протягивает понтифику парашют, но тот отказывается: «Спасибо, я стар, я прожил долгую и счастливую жизнь. Ты возьми его». Но помощник отвечает: «Осталось два, потому что самый умный политик в мире прыгнул с моим рюкзаком», — приводит слова Берлускони ТАСС.

85-летний политик завел аккаунт в TikTik в канун выборов в парламент Италии. Первое же видео (с анекдотом) набрало 5 млн просмотров.

Газета IlGiornale сообщает, что Берлускони таким образом хочет привлечь внимание избирателя на грядущих выборах.

«Я хотел открыть этот канал, чтобы поговорить о проблемах, которые наиболее важны для [партии] Forza Italia и меня, и которые близко касаются вас. Мы будем говорить и обсуждать ваше будущее. Я расскажу вам, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс реализовать ваши мечты», — сказал также Сильвио Берлускони.

Аккаунты в TikTok завели и другие итальянские политические тяжеловесы, выступающие с Берлускони в коалиции – лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, глава «Братьев Италии» Джордж Мелони, а также их противник — экс-премьер и глава «Живой Италии» Маттео Ренци. Они сделали это, чтобы привлечь на свою сторону молодых итальянцев, пишет IlGiornale.

В Кремле уже отреагировали на анекдот про президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский глава не намерен заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях.

Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии в ноябре 2011 года, после того как лишился поддержки большинства в нижней палате парламента республики.

Он известен как большой любитель анекдотов и шуток. К примеру, в 2008 году, прилетев в Москву с официальным визитом, он пошутил в ответ на вопрос журналиста о том, как он оценивает перспективы улучшения российско-американских отношений при Бараке Обаме и Дмитрии Медведеве.

«Он (Обама) молодой, красивый и хорошо загорелый: у них все должно прекрасно получиться», — сказал Берлускони.

Берлускони и Путина долгое время связывали дружеские отношения. Однако после 24 февраля и начала военных действий на Украине контакты двух политиков оборвались – по словам итальянца, он дважды звонил Путину, но безуспешно. Премьер Италии Драги подал в отставку, президент Маттарелла ее не принял Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. По словам политика, он больше не видит условий... 14 июля 22:40

«В последнее время с Путиным я не общался. Мы были очень хорошими друзьями. Я дважды звонил по телефону ему с начала этой «операции» и не получил ответа», — сказал экс-премьер Италии.

Выборы в парламент Италии 25 сентября состоятся после нескольких парламентских кризисов и распада двух коалиций. 38,8% жителей Италии не намерены принимать участия в выборах или еще не решили, за кого голосовать, гласят опубликованные 31 августа итоги опроса компании Quorum.

Из тех, кто определился, более 48% поддерживают правоконсервативную коалицию Мелони, Сальвини и Берлускони, только 5% — блок Маттео Ренци и Карло Календы.