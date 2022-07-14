Премьер Италии Драги подал в отставку, президент Маттарелла ее не принял

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. По словам политика, он больше не видит условий для работы своего кабмина. Поводом стал отказ Движения «Пять звезд», главной силы правящей коалиции, голосовать в поддержку Драги. Президент Италии Серджо Маттарелла отставку премьера не принял. Новый парламентский кризис в Италии разразился в том числе из-за вопроса поставок оружия Украине.

В Италии начался второй с января 2021 года парламентский кризис. Глава правительства республики Марио Драги на заседании Совета министров заявил, что подает заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, главе государства, сообщает ТАСС. По словам Драги,

«больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания». Поэтому, добавил премьер, он «не видит теперь условий для работы своего кабинета».

Однако Маттарелла отказался принять отставку Драги, встретившись с ним в Квиринальском дворце. Правительство Италии во главе с Марио Драги принесло присягу Новое правительство Италии во главе с премьером Марио Драги принесло сегодня присягу. Торжественная церемония... 14 февраля 16:11

«Президент Республики не принял отставку и предложил председателю Совета явиться в парламент для выступления с целью дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», — сообщили в пресс-службе президента Италии.

Действующее итальянское правительство было сформировано широкой коалицией после предыдущего кризиса и ухода в отставку кабинета Джузеппе Конте, главы Движения «Пять звезд».

Министерские портфели были распределены между представителями всех партий, поддержавших кабинет во главе с Марио Драги в феврале 2021 года. С 2018 года Движение «Пять звезд», набравшее на прошлых парламентских выборах 33% голосов, составляло главную силу коалиции. В нее также входят партия «Живая Италия», Итальянская социалистическая партия и Демократическая партия.

При чем тут Украина?

Поводом для заявления Драги об отставке стал отказ Движения «Пять звезд» участвовать в голосовании о доверии правительству в Сенате – верхней палате итальянского парламента. Этот шаг был воспринят как выход Движения из парламентского большинства. Драги ранее заявлял, что не видит своего правительства без участия «Пяти звезд».

Движение «Пять звезд» не согласно с правительством по целому ряду пунктов. Так, 13 июля Джузеппе Конте заявил, что его партия не примет участие в голосовании по очередному пакету с мерами экономической поддержки населения, поскольку считает их недостаточными, и обвинил союзников по коалиции в попытках саботажа уже принятых инициатив. Движение также предложило провести парламентское голосование по вопросу отказа от новых поставок оружия Украине и концентрации усилий на поиске дипломатического решения украинского кризиса.

При этом глава коалиционной партии «Живая Италия», экс-премьер Маттео Ренци называл поведение Конте «всего лишь шоу», направленным исключительно на укрепление поддержки среди электората.

Марио Драги в итоге поставил вопрос о доверии правительству.

В ходе голосования, прошедшего 14 июля без участия «Пяти звезд», Сенат подтвердил доверие правительству. Вотум поддержали 172 парламентария, против выступили 39 сенаторов. Но кризис в правительстве это не погасило. Римский кубик Рубика: Италия снова потеряла правительство Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке после того, как правящая коалиция потеряла... 26 января 23:16

Чем России запомнился Драги

21 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции Евросоюза против России эффективны.

«Санкции работают», — отметил он в ходе выступления в итальянском сенате.

Драги заверил, что его правительство готово и дальше оказывать поддержку Украине. «Совет министров намерен продолжать поддерживать Украину в соответствии с тем, о чем нас просил наш парламент», — говорил он.

28 июня премьер Италии Марио Драги заявил, что его страна готова продолжать оказывать поддержку Киеву, несмотря на военные успехи РФ в рамках спецоперации на Украине.

«Есть обеспокоенность постоянными успехами [России]. Однако это не означает, что мы прекратим нашу поддержку Киева», — подчеркнул он.