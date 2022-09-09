Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления

Новый король Великобритании Карл III выступил с обращением к нации. Он заявил, что его мать Елизавета II служила стране всю жизнь, и он намерен поступить так же. Монарх пообещал отстаивать конституционные принципы страны и объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским, будущим наследником престола. 10 сентября Карла III официально провозгласят правителем королевства. Он заверил, что «роль и обязанности монархии останутся» незыблемыми.

Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Он отдал дань уважения своей матери, королеве Елизавете II, и пообещал служить британцам с верностью, любовью и уважением. 10 шагов. Как Карл III хочет изменить экономику Британии В отличие от своей матери, которая неожиданно взошла на престол в 25 лет, новый король... 09 сентября 18:34

«Где бы вы ни жили, в Соединенном Королевстве или во владениях и территориях по всему миру, каким бы ни было ваше происхождение и вера, я буду стараться служить вам с верностью, уважением и любовью, как я делал на протяжении моей жизни», — сказал 73-летний монарх.

Карл III рассказал, что в 1947 году, в свой 21-й день рождения, Елизавета II пообещала посвятить свою жизнь, короткую или долгую, служению своим народам.

«Это было больше, чем обещание. Это было глубокое личное обязательство, которое определило всю ее жизнь. Она пошла на жертвы ради долга. Ее самоотверженность и преданность как правителя никогда не знали колебаний, ни во времена изменений и прогресса, ни во времена радости и празднования, ни во времена грусти и потерь», — подчеркнул глава государства.

Монарх признался, что его мать всегда была для него источником вдохновения и образцом служения нации.

«Я знаю, что ее смерть приносит огромную грусть столь многим из вас, и я разделяю со всеми вами это чувство безмерной потери», — сказал Карл III.

Он отметил, что после официального провозглашения королем его жизнь изменится. «Я больше не смогу отдавать так много времени и энергии благотворительным организациям и вопросам, которые меня так глубоко волнуют», — сказал глава государства.

При этом он заверил, что «роль и обязанности монархии останутся» незыблемыми.

«Как делала сама королева с непоколебимой преданностью, я также торжественно обязуюсь в течение того остающегося времени, которое мне дарует Бог, отстаивать конституционные принципы, которые лежат в основе нашей нации», — пообещал Карл III.

Свое обращение он закончил словами, адресованными Елизавете II. «И моей дорогой маме, когда ты начинаешь свое последнее великое путешествие, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой [принц Филипп, герцог Эдинбургский], я хочу просто сказать вот что: спасибо тебе. Пусть полеты ангелов воспевают тебя до твоего упокоения», — сказал глава государства.

Наследники престола

Монарх сообщил, что присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму, титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской. Как изменятся титулы и роли членов королевской семьи после смерти Елизаветы II После смерти королевы Елизавета II, чье правление стало рекордным в истории британской монархии... 09 сентября 16:26

«Сегодня я горд объявить, что присуждаю ему [принцу Уильяму] титул принца Уэльского, который я имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни», — заявил Карл III.

Король также сообщил, что с любовью относится к своему младшему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые на постоянной основе живут в США.

Британские СМИ сообщали, что ранее Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой Паркер-Боулз пообщались с британцами, пришедшими ко дворцу почтить память королевы Елизаветы II.

Первая аудиенция с премьером

Перед обращением к нации Карл III провел свою первую личную аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце. О деталях состоявшейся встречи не сообщается. Учился в «аду», разбил сердце Диане. Чем прославился будущий король Великобритании Карл III Карл III дольше всех из британских монархов ждал восхождения на трон — 70 лет... 09 сентября 18:41

Последним премьер-министром Великобритании, который был на аудиенциях у двух монархов, был Уинстон Черчилль (1874–1965). Во время его первого срока главой государства был отец Елизаветы II, Георг VI (1895–1952), а во время второго — Елизавета II.

Трасс также провела специальное заседание Палаты общин, где в своем выступлении отметила роль королевы в формировании страны. Премьер назвала смерть королевы шоком для нации и мира и сравнила ее с «камнем, на котором была построена современная Британия».

За два дня до смерти Елизавета II назначила Трасс главой правительства. Политик стала 15-м по счету премьером, назначенным за 70-летнее правление умершей королевы.

Объявление нового короля

Принц Чарльз стал королем в момент смерти матери, поскольку традиция не допускает, чтобы в стране не было монарха, однако до его коронации пройдет еще несколько месяцев. При этом в течение суток после смерти Елизаветы II в Сент-Джеймсском дворце соберется Совет престолонаследия, члены которого официально объявят сына умершей королевы новым правителем. Это произойдет утром 10 сентября. Купюры, каски и гимн под замену: во сколько обойдется Лондону смерть Елизаветы II Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Лондону придется... 09 сентября 15:05

В состав Совета входит премьер-министр страны, главы Минфина, МИД и МВД, участники Тайного совета, включающего членов королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Великобритании страны Содружества.

Ожидается, что в 11:00 (13:00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца будет зачитана публичная прокламация об объявлении Карла III королем. После этого прокламация также будут оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. На это время на правительственных зданиях вновь поднимут приспущенные после смерти королевы флаги, однако после завершения церемонии их снова приспустят.

В Великобритании объявлен общенациональный траур, который завершится только через неделю после похорон королевы. Елизавета II 8 сентября умерла в замке Балморал, где традиционно проводила вторую половину июля и начало сентября.

Карлу III в ноябре исполнится 74 года, он самый пожилой из наследников, когда-либо восходивших на британский престол. Он получил титул принца Уэльского — прямого преемника царствующего короля или королевы — в возрасте трех лет, однако еще в 2011 году стал первым в британской истории наследником монарха, ожидающим короны больше 60 лет.