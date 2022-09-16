«Вели ряд дел по диверсантам и шпионам». Генпрокурор ЛНР и его зам погибли при взрыве

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в центре Луганска погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев перешел все рамки дозволенного. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. Отмечается, что Генпрокуратура ЛНР расследовала ряд дел о шпионаже и диверсионной деятельности.

Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва в здании ГП, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника главы МВД республики Виталия Киселева.

«Сергей Горенко погиб при взрыве самодельного взрывного устройства в здании генпрокуратуры в Луганске», — сказал Киселев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель главы и замглавы ведомства.

«Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. <…> Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного», — сказал он.

Ранее в экстренных службах Луганска «Интерфаксу» сообщили, что Горенко «оказался в зоне поражения взрыва и получил ранения, эпицентр взрыва находился возле его кабинета».

Взрыв прогремел около полудня. Силовики оцепили район. На месте работают аварийные и спасательные службы. Правоохранители ЛНР разыскивают лиц, причастных к взрыву в здании Генпрокуратуры в Луганске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем.

«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников», — сказал он.

Мирошник добавил, что в эти дни в суде ЛНР, расположенном напротив здания генпрокуратуры, рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ, но сказать, связаны ли эти вещи, пока нельзя.

Жизнь и карьера Горенко

Сергей Горенко был назначен на должность генпрокурора Луганской Народной Республики 22 ноября 2019 года. Он родился в Свердловске Украинской ССР. В 2003 году закончил Луганскую академию внутренних дел МВД. В 2006 году — Луганский государственный университет внутренних дел. В 2015 году окончил магистратуру по направлению «Правоведение» в Луганском университет имени Владимира Даля. В 2020 году — закончил магистратуру по направлению «Юриспруденция» в Костромском госуниверситете. В 2022 году получил степень кандидата юридических наук. «Взрыв был очень сильный». В центре Бердянска подорвали машину коменданта, он погиб Комендант Бердянска Артем Бардин был госпитализирован в тяжелом состоянии после подрыва его автомобиля... 06 сентября 20:22

Горенко начал карьеру в 2003 году с должности следователя в МВД Украины, в 2009-м стал первым замначальника следственного управления в ГУМВД Луганской области. В 2014 году возглавил отдел расследований преступлений в сфере хозяйственной деятельности СУ ГУМВД в Луганской области. После государственного переворота в Киеве Горенко назначили и.о. первого заместителя генерального прокурора ЛНР. 24 февраля 2015 год он получил должность первого замгенпрокурора республики.

27 мая 2022 года Генпрокуратура Украины возбудила против Горенко, занимавшего должность генпрокурора ЛНР, уголовное дело по обвинению в коллаборационизме, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Он находился в статусе подозреваемого.

Генпрокуратура ЛНР оказывала содействие белорусскому следствию в деле против журналиста Романа Протасевича, самолет с которым 23 мая 2021 года сел в Минске после сообщения о минировании. Протасевича подозревали, в частности, в участии в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2014-2015 годах в составе полка «Азов» (организация запрещена в России). Тогда Генпрокуратура ЛНР передала в Минск доказательства причастности Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса.