Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День второй

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон с союзниками будет работать над новыми быстрыми и мощными экономическими издержками для России. Таким, по его словам, будет ответ на проводимые референдумы.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», — говорится в его заявлении.

При этом американские власти продолжат оказывать военную помощь Украине, что «помочь [украинскому народу] защитить себя».