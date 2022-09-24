Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День второй

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Запорожской или Херсонской областей проходят голосования о вхождении этих регионов в состав РФ. Они продлятся до 27 сентября. Президент США объявил, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов, а также продолжит поставлять оружие Киеву. В ДНР тем временем подвели итоги первого дня голосования. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон с союзниками будет работать над новыми быстрыми и мощными экономическими издержками для России. Таким, по его словам, будет ответ на проводимые референдумы.
«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», — говорится в его заявлении.
При этом американские власти продолжат оказывать военную помощь Украине, что «помочь [украинскому народу] защитить себя».
8:04
Здравствуйте, дорогие читатели! 24 сентября проходит второй день референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъектов федерации. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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