Вашингтон предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия

США предупредили Россию о том, что применение ядерного оружия на Украине будет иметь «катастрофические последствия». Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США «дадут решительный ответ вместе с союзниками и партнерами», если Москва применит ядерное оружие. Он также пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, однако не собирается вмешиваться во внутренние дела России.

Вашингтон в частном порядке предупредил российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещал ответ, если это произойдет. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Никто не угрожал России». Как Запад отреагировал на частичную мобилизацию, объявленную Путиным Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России с 21 сентября, а также... 21 сентября 23:48

«Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», — сказал политик.

По его словам, представители американской администрации «были откровенны» и подчеркнули, что США «дадут решительный ответ вместе с союзниками и партнерами», если Россия применит ядерное оружие.

«Мы сохраняем [конфиденциальность] этих разговоров с российской стороной, но они понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», — указал помощник Байдена.

По его словам, президент России Владимир Путин «не в первый раз выступает с ядерными угрозами в этом конфликте» и «начал потрясать ядерной картой в феврале, когда российские танки впервые пересекли границу», что не помешало США передать Украине вооружений на более чем $15 млрд.

«Это не остановит нас и сейчас», — подчеркнул Салливан и пообещал, что страна продолжит «поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии».

Каналы связи сохраняются

Салливан рассказал, что прямая линия связи между США и Россией по-прежнему действует, а высокопоставленные представители двух стран говорили друг с другом в последние дни. Военная операция ВС России на Украине. День 214-й В Дагестане протестующие против ошибочной мобилизации перекрыли федеральную трассу. Глава республики... 25 сентября 20:51

«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно подавать им сигналы и принимать от них сигналы, что часто происходило в последние месяцы и даже дни», — отметил он.

По словам помощника Байдена, Белый дом не раскрывает содержания состоявшихся разговоров, чтобы «сохранять возможность поддерживать связь с Россией».

Салливан также заявил, что Вашингтон не будет вмешиваться во внутриполитические события в России.

«Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России», - сказал Салливан, комментируя сообщения о протестах в РФ и росте числа уезжающих из страны после объявления частичной мобилизации.

По мнению Салливана, объявление в России мобилизации, а также проведение референдумов — это «определенно не признак силы или уверенности». «Как раз наоборот: это признаки того, что у России и Путина дела идут плохо», — считает чиновник.

США, по его словам, продолжат концентрироваться на том, где они могут принести наибольшую пользу.

«Больше всего пользы мы можем принести, помогая Украине осязаемо, устойчиво и эффективно. Именно это мы и делаем, именно этим мы продолжим заниматься», — добавил он.

«Ядерный шантаж»

Объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, Путин заявил, что представители стран НАТО используют «ядерный шантаж» и допускают применение ядерного оружия против России. Президент РФ напомнил, что Россия также обладает таким вооружением. «Конфликт на Украине угрожает поджечь Европу». На Западе испугались ядерной войны На Западе опасаются начала ядерной войны из-за конфликта на Украине. Журналист Питер Хитченс обвинил... 25 сентября 14:43

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил он.

Путин также предупредил тех, кто «пытается шантажировать нас ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

В ответ на это президент США Джо Байден обвинил президента РФ в том, что он выступил с «откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения».

В Вашингтоне также заявили, что отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил, но пока не видят причин для принятия мер по сдерживанию. Говоря об этом, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал заявление Путина «недопустимой риторикой для ядерной державы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неприличным» выступление Байдена, заявив, что он «приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия заметила «болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства». «Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине», — сказал он.