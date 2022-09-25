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Политика

Референдумы объявили состоявшимися. Зеленский исключил переговоры с Москвой после их завершения

Референдумы по вхождению ЛНР и ДНР в состав России признали состоявшимся

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Егор Алеев/ТАСС
В трех регионах из четырех референдумы о вхождении в состав России признали состоявшимися. В ДНР, ЛНР и Запорожской области Украины явка избирателей превысила 50%. Голосование продлится до 27 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва поддержит итоги референдумов. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский повторил, что после объявления итогов голосования дальнейшие переговоры между Москвой и Киевом будут невозможны.

Референдумы по вхождению ДНР и ЛНР в состав России признали состоявшимися, поскольку на них проголосовали более 50% избирателей, сообщили российские информагентства. За три дня голосования о присоединении ЛНР к России явка составила 76,09%.

«По спискам избирателей по республике получили 1 млн 35 422 бюллетеня», — сказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она добавила, что 85 тыс. человек проголосовали в России.

По словам Кравченко, лидерами по явке стали Луганск, Антрацит и Краснодон.

Представитель общественной палаты ДНР Александр Кофман также сообщил, что явка на референдуме в ДНР превысила 50% и, «согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся». По данным ЦИК ДНР, по результатам трех дней явка в регионе составила 77,12%.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также заявил, что предварительные итоги голосования оказались лучше, чем ожидалось.

Более половины избирателей проголосовали и в Запорожской области — там явка составила 51,55% с учетом проголосовавших за рубежом. Об этом рассказала глава избирательной комиссии области Галина Катющенко. По ее словам, участие в референдуме за три дня приняли более 85 тыс. граждан области, из которых свыше 32 тыс. проголосовали за ее пределами.

В Херсонской области на референдум голосующих пришло меньше — за три дня на участках побывали 48,91% избирателей, рассказала глава избирательной комиссии Марина Захарова. Всего в список избирателей входят 750 тыс. человек, которые могут прийти и отдать свой голос.

По словам заместителя председателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алены Булгаковой, ход голосования контролируют 129 наблюдателей из 26 стран, в том числе из государств, заявивших о непризнании референдумов.

Владимир Путин ранее заявлял, что Москва поддержит итоги референдумов. В то же время ряд государств, включая Турцию, Сербию, Болгарию и страны «Большой семерки», исключили их признание. Украинский президент Владимир Зеленский в начале августа называл проведение референдумов условием для полного прекращения переговоров с Россией.

Переговоров не будет

Свою позицию Зеленский вновь повторил 25 сентября в интервью телеканалу CBS, назвав референдумы «фикцией».

»Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Путин «очень хорошо об этом знает», поскольку ранее президент Украины публично объявлял о позиции Киева.

«Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, который говорит нам, что Путин не собирается заканчивать [военные действия]», — заявил Зеленский.

Он также призвал администрацию президента США Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжать оказывать военную помощь Украине. По словам Зеленского, пока Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву $1,5 млрд на поддержание бюджета.

Президент Украины указал на то, что ВСУ нужны артиллерийские ракетные системы HIMARS, артиллерия и системы ПВО.

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