На внеочередных парламентских выборах в Италии с 44% голосов победила правоцентристская коалиция, состоящая из партий «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Лидер «Братьев Италии» Джорджиа Мелони неоднократно высказывалась за продолжение поставок оружия Украине, однако крайне скептически реагировала на санкционную политику Евросоюза. Что будет с отношениями Москвы и Рима — в материале «Газеты.Ru».

Правоцентристская коалиция победила на внеочередных парламентских выборах в Италии. Союз правых получил 44% голосов. Большинство забрала партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони – 26% голосов. На выборах 2018 года «Братья Италии» получили всего 4%.

«Италия выбрала нас, и мы ее не предадим. Итальянцы дали четкое указание на правоцентристское правительство под руководством «Братьев Италии», – сказала Мелони.

Выборная явка побила антирекорд, составив 63,95%. Это на 9% меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва состоится 13 октября.

Новая оппозиция

Главными «неудачниками» прошедших выборов можно считать левоцентристскую коалицию, которая набрала всего 26,7%. Демократическая партия, составляющая главную силу, не набрала и 20% голосов. Реакционеры на страже любви, правды и мира А ведь были времена, когда мы рулили Европой. Притом «единой Европой». Вот, например, в пору... 26 сентября 08:13

Другой оппозиционной силой обещает стать «Движение 5 звезд» во главе с экс-премьером Италии Джузеппе Конте, предпочтение которому отдали почти 15% избирателей. Конте обратил внимание, что предвыборную кампанию «пятизвездочные» начали с более низких позиций. В то же время «Движение», которое за 4,5 года перенесло несколько расколов, в марте 2018-го оказалось самой популярной силой страны с поддержкой в 32 процентов голосов.

Что «братская» коалиция несет итальянцам

«Братья» в своем предвыборном манифесте пообещали итальянцам резкое снижение налогов и досрочный выход на пенсию. Мелони заверила избирателей, что амбициозные планы расходов правой коалиции будут полностью соответствовать бюджетным правилам Евросоюза и не приведут к дыре в финансах. Хотя, по оценке большинства экономистов, эти планы будет крайне непросто реализовать с учетом госдолга страны в 147% ВВП.

Кроме того, «Братья» больше других высказывали недовольство так называемым декретом о конкуренции, который правительство Марио Драги приняло, чтобы приблизить итальянские нормы к законодательству ЕС, а саму страну — к получению европейских средств. Однако уже 21 сентября замглавы партии «Вперед, Италия!» Антонио Таяни, в прошлом возглавлявший Европарламент, дал понять: коалиция не будет добиваться пересмотра плана по расходованию средств ЕС на восстановление, разве что немного скорректирует его.

Суммарно «Братьев Италии» можно отнести к однозначным евроскептикам, недовольных нынешним местом Рима в Евросоюзе. По мнению директора Института международных отношений в Риме Натали Точчи, Мелони не будет искать однозначного конфликта с ЕС, поскольку Италия не справится с изоляцией, в которой оказалась, например, Венгрия. Также незадолго до выборов Мелони заявила, что Италия является неотъемлемой частью Евросоюза, НАТО и Запада.

Мелони также заявляла, то Италия не должна быть «слабым звеном Запада». По ее словам, стране необходимо показать себя «гордой и верной, сняв стереотип нации спагетти и мандолины, который так дорог недоброжелателям». «Конфликт на Украине угрожает поджечь Европу». На Западе испугались ядерной войны На Западе опасаются начала ядерной войны из-за конфликта на Украине. Журналист Питер Хитченс обвинил... 25 сентября 14:43

Правые – больше не «друзья» России

В середине июля Мелони заявила, что Италия продолжит поставлять оружие Украине и поддерживать ее в конфликте с Россией, если партия «Братья Италии» победит на итальянских выборах.

«Мы всегда защищали и поддерживали дело Украины не только потому, что мы верим в это дело, но и потому, что Италия не может рисковать быть слабым звеном в западном альянсе», — заявила Мелони телерадиокомпании RAI.

«Братья Италии» были одной из немногих партий, кто безоговорочно поддержал решение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги отправить оружие на Украину.

Мелони всесторонне поддерживает санкции против России, предлагает только не перегибать палку. В частности, она выступала против газового эмбарго РФ.

«Это было бы самоубийством для нас, слишком высока экономическая цена», — сказала она.

Реакция ЕС

Еще 23 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Италии рядом мер из-за возможного разлада с ней в случае победы на парламентских выборах 25 сентября правоцентристской коалиции.

«Мой подход заключается в том, что если любое демократическое правительство готово работать с нами, то мы работаем вместе. Если дела пойдут в сложном направлении, — я уже говорила о Венгрии и Польше, у нас есть инструменты», — сказал представитель Евросоюза.

После объявления результатов на победу правой коалиции отреагировали в Европарламенте. Там обеспокоены исходом выборов. Зампредседателя Европарламента Катарина Бартли заявила, что приход Мелони к власти может стать «катастрофой» для Европы. Также некоторые политики из Европарламента называют партию Мелони «постфашистской».