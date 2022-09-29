Финляндия закроет границы для россиян с 30 сентября. Но не для всех

Финляндия запретила въезд в страну туристам из России до особого распоряжения, заявил глава МИД Пекка Хаависто. По его словам, въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами. Россияне по-прежнему смогут въехать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на работу или учебу. Кто из россиян сможет попасть в закрытую Финляндию — в материале «Газеты.Ru».

Власти Финляндии с 30 сентября запретили въезд в страну туристам из России, сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто. Решение принято в целях ограничения туристического потока из России и связанного с ним транзита на территорию других государств.

«Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу», — сказал глава МИД.

Хаависто отметил, что границы будут закрыты до особого распоряжения. Также он полагает, то въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.

В случае отказа человеку в паспорт заносится соответствующая отметка.

«Пограничный орган принимает во внимание эту опасность и на основании этого лицу может быть отказано во въезде или может быть принято отрицательное решение по заявлению на получение визы», — пояснил Хаависто.

Принимать решение о пропуске россиян будут сотрудники Погранслужбы после беседы на въезде. «В каждом случае решение будет принимать индивидуально», — сказала глава МВД Финляндии Криста Микконен.

Кого пустят

Исключения будут сделаны в ряде случаев:

– Поездки к родственникам (супруги, родители, бабушки, дедушки, дети, внуки и иждивенцы, а также ходатайствующие о получении визы на основании стабильного партнерства). Въезд членам семьи разрешен только в Финляндию, транзит в другие страны шенгенской зоны не допускается. То же касается россиян, если они являются членами семьи (супруги и несовершеннолетние дети) гражданина стран ЕС и Шенгенского соглашения. Пассажир должен иметь возможность подтвердить этот статус члена семьи на пограничном контроле.

– Лица, прибывающие в Финляндию для сезонной работы или с рабочей визой.

– Специалисты логистики и транспортной отрасли. Заявитель должен быть в рабочей командировке или на пути туда. (например, моряк должен добраться к судну).

– Бизнес-путешественники, которым необходимо попасть в Финляндию или страны ЕС / Шенгена. Необходимость въезда оценивается в каждом конкретном случае на основании беседы на границе. Проверить могут с помощью телефонного звонка в компанию.

– Студенты, приезжающие в Финляндию на краткосрочное (менее 90 дней) обучение, включая участие во вступительных экзаменах.

– Прибывающие на лечение в учреждение, в котором проходили лечение до вступления ограничений в силу.

– Владельцы недвижимости в случае необходимости обслуживания жилья. Придется обосновать необходимость поездки. Въехать может только владелец, поездка с семьей не допускается.

– Дипломаты или персонал дипмиссий.

– Прочие особые причины въезда, в том числе гуманитарные, веские личные причины. Например, участие в похоронах близкого родственника, тяжелая болезнь родственника и т.д. Такие причины оцениваются в каждом конкретном случае на пограничном контроле.

Также в Ассоциации туроператоров России сообщили, что финские пограничники в случае нарушений правил въезда могут аннулировать визы, ранее выданные Финляндией. Визы третьих стран — не могут. Тем не менее, они вправе запретить въезд в Финляндию человеку, у которого есть виза другой страны шенгенской зоны.

Кроме того, в АТОР сообщили о возможности вернуться в Россию через Финляндию — например, прилетев в Хельсинки. В будущем такие поездки тоже планируют запретить. Повестка вместо загранпаспорта. Россиян могут мобилизовать прямо на границе Поток россиян через КПП всех имеющих сухопутную границу с РФ стран резко вырос после объявления... 27 сентября 19:00

Ранее финские власти заявляли, что почти 17 000 россиян пересекли границу с Финляндией в течение выходных 24-25 сентября. Это на 80% больше, чем неделей ранее — из-за притока людей после объявления мобилизации.

23 сентября финские власти решили запретить въезд российским гражданам для туризма или для транзита в другие страны ЕС. 1 сентября главы МИД ЕС договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.

Выезд в Прибалтику и Скандинавию

Буквально последней европейской страной, в которую россияне могли попасть по земле, остается Норвегия. Однако днем 28 сентября движение через пограничный переход между Россией и Норвегией Стурскуг — Борисоглебский остановилось, сообщил Daglabet со ссылкой на полицейский участок норвежского Финнмарка.

«Движение через Стурскуг в Норвегию остановилось сегодня в 13:15. Мы не получали никакой информации от российской стороны, поэтому сложно сказать, ввела ли Россия ограничения на поездки или это связано с обычными колебаниями», — сказано в сообщении.

Позже подписчики Telegram-чатов о пограничных переходах рассказали, что движение не останавливалось, погранзастава работает в штатном режиме и пропускает автомобили.

Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд российским туристам еще 19 сентября. Туда нельзя попасть даже транзитом по пути в другую страну. Там связывают ограничения с требованиями безопасности.

«Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

Въехать в страны Балтии отныне могут только обладатели вида на жительство одного из трех государств, члены семей тех, у кого есть гражданство, а также те, кто перевозят гуманитарные грузы, оказывают транспортные услуги или дипломаты. Также границу нельзя будет пересечь через Белоруссию.

Исключением из правил пока не будет и уклонение от мобилизации. Власти Эстонии одними из первых заявили, что страна не будет делать исключение для российских резервистов. «Осудить действия Кремля». Россияне столкнулись с «вопиющими требованиями» на латвийской границе Граждане России при пересечении госграницы Латвии столкнулись с различными проблемами и... 19 сентября 11:03 «Отказ от выполнения своего гражданского долга в России или желание сделать это не является достаточным основанием для предоставления убежища в другой стране», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Латвия также не стала делать исключение для мобилизуемых и решила не смягчать правила въезда – в страну можно попасть только на похороны близкого родственника. Литва будет рассматривать заявления в индивидуальном порядке, однако «не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности». После начала частичной мобилизации в России 21 сентября европейские власти и некоторые страны подняли вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз для россиян. «Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище», — отметила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Она отметила, что контроль границ должен осуществляться на основании норм Евросоюза, однако «это дело стран-членов изучать каждый случай в индивидуальном порядке».

22 сентября глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые хотят уклониться от мобилизации. Однако позднее президент Милош Земан заявил о противоположном.

«Думаю, что мы таким беженцам, как и украинским беженцам, должны были бы предоставлять визы», — сказал он.

В МИД Германии на новостях о мобилизации в РФ пообещали «внимательно отслеживать ситуацию» и делать выводы о возможной либерализации визового режима. Вскоре о готовности ФРГ предоставить таким россиянам убежище заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер. По ее словам, уклонисты, «которым грозят суровые репрессии», могут получить международную защиту в Германии. «Любой, кто мужественно выступает против режима [Владимира] Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать прошение о предоставлении убежища в Германии из-за политических преследований», — добавила она.

Также рассмотреть возможность выдачи виз россиянам-уклонистам планирует Ирландия. Однако там отметили, что существуют сложности в связи с большим количеством украинских беженцев в стране.

Позиция ЕС к туристам остается неизменной, однако для уклонистов там попытаются сделать исключение. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа должна открыть въезд для россиян, которые не хотят попасть под призыв.