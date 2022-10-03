«Если русские подойдут к Одессе». Майя Санду проговорилась пранкерам о мобилизации в Молдавии

Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Молдавии Майе Санду, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Политик рассказала им о возможной мобилизации в Молдавии и выразила готовность передать украинцам село Джурджулешть на несколько лет. Администрация Санду назвала видеозапись беседы сфальсифицированной, а молдавское минобороны опровергло возможный призыв резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия готова к возможной мобилизации, «если русские подойдут близко к Одессе». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Несколько тизеров были выложены на канале авторов в Rutube сегодня, 3 октября. Полная версия будет опубликована позже. Военная операция РФ на Украине. День 222-й Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа, сообщает РБК... 03 октября 20:57

«Конечно, мы должны быть к этому (проведению мобилизации — «Газета.Ru») готовы. Если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которое находится в семидесяти километрах от контрольно-пропускного пункта на границе», — сказала она, думая, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам Санду, принять большое количество беженцев будет «первым вызовом» для страны. При этом Молдавии придется защищаться «настолько эффективно, насколько мы сможем с учетом ресурсов».

«Да, мы знаем, что, к сожалению, для нас существует такой риск. Несмотря на то что у нас небольшая армия, нам придется использовать ее для защиты территории», — подчеркнула она, уточнив, что Кишинев готов к мобилизации.

Политик также добавила, что Молдавия может передать Украине село Джурджулешть «в пользование на несколько лет».

Опровержения властей

Администрация президента Молдавии назвала видеозапись разговора с Вованом и Лексусом «результатом монтажа звука и изображения». Там заявили, что Санду не обсуждала с российскими пранкерами вопрос введения мобилизации в республике.

«Администрация президента отрицает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в предполагаемой беседе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Видеозапись является попыткой вовлечения Президента Майи Санду в манипуляцию типа deep fake. Заявления в этой подделке не соответствуют действительности», — говорится в сообщении пресс-службы молдавского президента.

Ряд молдавских СМИ сегодня также написали о возможной мобилизации в стране, после чего минобороны выпустило официальное опровержение: «Информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной <…> В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию». Ведомство призвало граждан получать данные «только из достоверных и официальных источников».

Что говорит Лексус

Как сообщил «Газете.Ru» Алексей Столяров, полная видеозапись пранка появится в ближайшее время. «Сегодня-завтра. Там много интересного относительно молдавской ситуации», — пообещал пранкер.

По словам Столярова, интервью было переведено на русский язык, сверху наложена звуковая дорожка. «На видео действительно наложен звук, но это русский перевод, что вполне логично. По поводу фейка, уж точно не фейковому президенту об этом говорить», — подчеркнул он.

Пранкер также объяснил, почему разговор с президентом Молдавии проходил на английском языке.

«По поводу выбора языка — молдавская сторона сама настояла на том, чтобы мы говорили на английском», — добавил Лексус.

Призыв молдаван

Ранее Санду заявила, что в республике могут лишать гражданства молдаван, которые будут участвовать в спецоперации на Украине на стороне России. Такую рекомендацию выдал высший совет безопасности Молдавии. Премьер Финляндии Марин поддержала установку ограждений на границе с Россией Премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала мнение, что для строительства ограждений на части... 03 октября 18:49

«Существует риск мобилизации граждан в восточных районах Молдавии. Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у тех молдаван, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора», — отметила она.

Президент республики добавила, что пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев.

Кишинев также попросит Москву не набирать в армию граждан Молдавии, для этого инициированы двусторонние консультации с РФ.