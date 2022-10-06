Криптокошельки, уголь и сигареты. Что попало под новые санкции ЕС

Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который, по задумке европейских чиновников, усложнит функционирование российского оборонно-промышленного комплекса. Будет запрещен экспорт в Россию угля, электронных компонентов, которые используются в вооружении, технических изделий для авиационного сектора и сигарет. Также ЕС запретил россиянам владеть криптокошельками на своей территории.

Еврокомиссия сообщила, что страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России.

«Пакет вводит новые запреты на импорт из ЕС на сумму €7 млрд, чтобы ограничить доходы России, а также экспортные ограничения, которые еще больше лишат военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг», — говорится в заявлении комиссии.

Там отмечается, что санкции коснутся, в первую очередь, российского оборонно-промышленного комплекса и нацелены на лишение российской армии и ее поставщиков ряда комплектующих для ведения боевых действий и производства вооружений. Также новые санкции закладывают юридическую базу для реализации ограничений цен на нефть, разработанных «Большой семеркой».

Что попадет под санкции?

— Введение запретов на все криптокошельки, учетные записи и услуги хранения криптоактивов, независимо от суммы (ранее разрешалось иметь до €10000).

— Запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, определенные электронные компонентов для вооружений, технические изделия для авиационного сектора и некоторые химические вещества, а также ввоз в РФ сигарет.

— Начало реализации соглашения G7 о введении предельной цены на российскую нефть, транспортируемую в третьи страны. Запрет ЕС на импорт российской сырой нефти, транспортируемой по морю, полностью сохраняется. По мнению Евросоюза, это сократит доходы РФ и стабилизирует мировой энергетический рынок. Мера вступит в силу 5 декабря 2022 года для сырой нефти, 5 февраля 2023 – для продуктов нефтепереработки.

— Запрет на экспорт стрелкового оружия.

— Запрет на импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота.

— Запрет для граждан ЕС занимать должности в руководящих органах российских госпредприятий.

— Запрет на все операции с Российским морским регистром судоходства. Его добавили в список госпредприятий.

— Запрет на IT-консультации юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги из ЕС для правительства России и юрлиц, зарегистрированных в РФ.

— ЕС ввел новый критерий включения в санкционный список лиц, которые пытаются обойти ограничения.

— Санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, высокопоставленные военные и чиновники, а также компании, поддерживающие ВС РФ. Их фамилии в документе не названы.

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«Совет также принял решение, что с сегодняшнего дня географический охват ограничений... включая, в частности, запрет на импорт товаров с неконтролируемых властями (Украины) территорий Донецкой и Луганской народных республик будет распространен на неконтролируемые территории Запорожской и Херсонской областей», — говорится в заявлении.

Обоснование

Новые санкции ЕС связаны как со спецоперацией на Украине, так и с референдумами на новых территориях. Также ЕС в качестве повода для новых ограничений назвал мобилизацию в России и эскалацию ядерной риторики. Как будет работать «потолок цен» на российскую нефть. Венгрия опять добилась исключений Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России — почти. По данным газеты Politico... 05 октября 10:25

В Еврокомиссии считают, что европейские санкции «эффективны и наносят ущерб способности России производить новое оружие и ремонтировать существующее, а также препятствуют транспортировке материалов».

В ЕС утверждают, что российская спецоперация «разрушила мировые рынки сырьевых товаров, особенно агропродовольственных товаров и энергии».

Тем не менее, ЕС продолжает следить, чтобы его санкции не повлияли на экспорт энергоносителей и агропродовольственных товаров из России в третьи страны. Также в ЕС заявили о единстве и солидарности в поддержки Украины.

Сопутствующий урон

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС новым пакетом санкций вводит сопутствующие ограничения против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.

«ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом, и единственная последовательность его политики – месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают», — заявил Вулин.

Новые антироссийские санкции активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубопроводу в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы «Газпром». Оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС.

«Оскорбительная» стратегия ЕС

6 октября президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что санкционное давление на РФ будет только усиливаться.

«Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, и нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. И последовательно их исполнять», — сказал Путин.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый пакет санкций, заявила, что косвенное привлечение Сербии к санкциям оскорбительно и категорически неприемлемо.

«Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемую Евросоюзом практику навязывания другим государством решений, в формировании которых те не принимали участие», — сказала заявила.

Захарова полагает, что подобные действия демонстрируют «потребительское отношение к кандидатам на вступление (в ЕС), считая отдельные регионы просто своим каким-то задним двором или крыльцом, я не знаю чем, какой частью своей архитектуры они их полагают и применяют к ним абсолютно неоколониальные замашки».