Как будет работать «потолок цен» на российскую нефть. Венгрия опять добилась исключений

Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России — почти. По данным газеты Politico, выработана общая позиция, в том числе по самому спорному вопросу, – об установлении «потолка» цен на российскую нефть. Официально о санкциях может быть объявлено уже 5 октября — тогда же будет одобрена финальная версия документа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Постпреды стран ЕС достигли договоренности по восьмому пакету санкций против РФ, который включает в себя ограничение цен на российскую нефть. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Что вошло в шестой пакет санкций ЕС против России ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ после признания ей республик Донбасса и начала... 03 июня 17:33

Собеседники издания утверждают, что финальная версия проекта будет одобрена уже в среду, 5 октября. Однако решение о фактической цене или ценовом диапазоне для нефти из России пока не принято.

«По словам семи европейских дипломатов, послы ЕС достигли общей договоренности о новых санкциях против войны Владимира Путина с Украиной, включая ограничение цен на продажу российской нефти», — отмечается в материале. Военная операция РФ на Украине. День 224-й Постпреды стран ЕС согласовали санкции против России, включая потолок цен на нефть из РФ... 05 октября 10:27

Восьмой пакет санкций против Москвы был предложен главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе после того, как «российский президент пригрозил применить ядерное оружие и мобилизовал сотни тысяч резервистов», напоминает издание.

Вместе с тем ряд стран ЕС выразил обеспокоенность по поводу новых рестрикций.

Как пишет Politico, с февраля «казна Кремля увеличилась за счет продаж ископаемого топлива в Европу на десятки миллиардов евро». «Ъ»: среднесуточная добыча нефти в России выросла до почти 1,47 млн тонн в сентябре В сентябре среднесуточная добыча нефти в России выросла на 1%, до почти 1,47 млн тонн... 05 октября 08:36

«Запрет на импорт большей части сырой нефти из России вступит в силу в декабре. Импорт угля уже прекращен, а поставки газа из России в Европу серьезно нарушены — сначала из-за ультиматума Путина, а затем из-за подрыва двух подводных газопроводов «Северный поток». Проект новых мер ЕС предусматривает правовую основу ценового потолка, который ранее был согласован странами G7», — следует из статьи.

Мальта, Греция и Кипр, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти, выразили обеспокоенность влиянием ограничения цен на нефть на их судоходные отрасли.

«Это привело к некоторым уступкам в отношении этих стран. В проекте упоминается система мониторинга комиссии, которая будет оценивать методы обхода, такие как смена флага судов. Если комиссия обнаружит значительную потерю бизнеса, она предложит меры по смягчению воздействия принятых мер, чтобы «уклониться от ценового предела», — пишет газета. Кому Россия будет продавать нефть под санкциями Российские нефтяные компании ищут новые направления и выстраивают новые логистические цепочки, добыча... 09 мая 15:45

Восьмой пакет также направлен на то, чтобы «нанести удар по российской сталелитейной промышленности и лишить военных ключевых технологий». «Он включает дополнительные меры против лиц, помогающих Путину в военных действиях. Он также запрещает гражданам ЕС заседать в советах директоров российских государственных предприятий», — указали источники Politico.

Издание констатирует, что Венгрия задержала принятие новых санкций против РФ на несколько недель, пока не добилась послаблений для своих собственных нужд.

В частности, потолок цен не распространится на трубопроводные поставки нефти и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, указал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. CNN: США пытаются отговорить страны ОПЕК+ от сокращения добычи сырой нефти Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи... 05 октября 07:46

Министры финансов G7 ранее заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке нефти из РФ, если она будет продаваться по цене выше согласованного коалицией лимита.

В свою очередь, администрация президента США Джозефа Байдена пытается отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти. Как передает CNN, в Белом доме назвали сокращение добычи нефти «тотальной катастрофой» и даже «вражеским актом». ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении России Представители стран-членов Евросоюза согласовали новый, восьмой пакет санкций против России, в том числе... 05 октября 10:25

На этом фоне среднесуточная добыча нефти в России выросла в сентябре на 1%, пишет «Коммерсантъ».

Как заявлял вице-премьер Александр Новак, РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из России.

По его словам, Москва не будет работать «на нерыночных условиях». При этом он назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти, напоминает ТАСС.