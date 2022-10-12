Судьба американки. Байден назвал один повод встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла в общении с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. При этом Байден готов обсудить с Путиным судьбу осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Говорить с Москвой про ее контроль над новыми территориями на Украине Байден не намерен. При этом, по данным СМИ, он также потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «не жаловаться на нехватку американской помощи».

План без перспективы

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN рассказал о перспективах российско-американского диалога на высшем уровне.

Он подчеркнул, что не думает, что Москва решится применить на Украине ядерное оружие, но «угрозы Владимира Путина имеют дестабилизирующий эффект». По словам политика, когда «лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что может применить тактическое ядерное оружие», — это «безответственный разговор».

Байден не конкретизировал, как может выглядеть ответный шаг Соединенных Штатов в случае применения Россией ядерного оружия. Однако он сообщил, что у министерства обороны США есть заранее разработанный план действий на случай такого поворота событий.

Кроме того, Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 («Большой двадцатки») в Индонезии.

«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — заявил Байден.

Вашингтон также не намерен обсуждать с Москвой сохранение российского контроля над новыми территориями, вошедшими в состав России.

«Наша позиция: ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой [из стран G7], не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение за ними какой-нибудь части Украины», — заявил Байден.

Ниточка обмена

Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российским президентом Путиным вопрос дальнейшей судьбы осужденной в России за контрабанду гашишного масла американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Будет зависеть от того, что он хочет обсудить. Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: «Я хочу обсудить освобождение Грайнер», я бы поговорил с ним», — сказал американский лидер.

close 100% Бриттни Грайнер после оглашения приговора в Химкинском городском суде, 4 августа 2022 года Alexander Zemlianichenko/AP

Зерно разума

Президент США также назвал Владимира Путина «рациональным игроком», который «допустил серьезный просчет», начав 24 февраля специальную военную операцию на Украине.

«Путин думал, что украинцы подчинятся и встретят российские войска с распростертыми объятиями», — сказал Байден.

15-16 ноября в Индонезии должен пройти саммит G20. По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, участие в нем примут также президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. «Прикажут ему из Вашингтона». Лавров не исключил переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о возможности возобновления переговоров... 12 октября 10:53

Нужно больше благодарности

Одновременно с этим газета The Washington Post сообщает, что Джо Байден попросил в частном порядке президента Владимира Зеленского поменьше жаловаться на «недостаточную помощь со стороны США».

Бывший сотрудник Белого дома заявил газете, что этот разговор произошел «в начале войны». По его словам, Байден понимал, что Зеленский «должен защищать народ». При этом американский президент сообщил украинскому, что ему будет «трудно продолжать просить у Конгресса деньги» на помощь Украине, если

«Зеленский будет выглядеть неблагодарным и продолжит напирать на недостаточную военную поддержку».

1 октября Байден подписал закон, разрешивший выделить Украине из бюджета США $12,4 млрд военной помощи. Порядка $3 млрд будут потрачены на боеприпасы, обслуживание техники и тыловое обеспечение.