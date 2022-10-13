«Остановить кровопролитие, добившись перемирия». Эрдоган — о переговорах РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во Дворце Независимости в Астане, 13 октября 2022 года

Анкара хочет помочь достичь перемирия на Украине, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он напомнил, что при участии Анкары были достигнуты соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмену военнопленными между Москвой и Киевом. В Кремле ожидают, что на встрече президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом в Астане турецкий лидер изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В четверг, 13 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что целью Анкары является скорейшее достижение перемирия на Украине.

На совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящем в Астане, турецкий лидер отметил факт достижения Турцией соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмену военнопленными между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости». ГА ООН не признала вхождение новых регионов в состав России Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных... 13 октября 11:39

«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — подчеркнул Эрдоган.

В Кремле, в свою очередь, ожидают, что на встрече Путина и Эрдогана в Казахстане Анкара изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Военная операция РФ на Украине. День 232-й В Киевской области происходят взрывы на объектах критической инфраструктуры, объявлена воздушная... 13 октября 11:43

«Зерновая сделка», напомним, была подписана в Стамбуле 22 июля при участии РФ, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре 2022 года.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ. Еще до проведения референдумов украинский президент заявлял, что после них говорить с Москвой «будет уже не о чем». Путин, в свою очередь, говорил, что Москва готова к переговорам — но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.

Резолюция ООН о территориальной целостности Украины

В ночь на 13 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Представленный ЕС документ поддержали 143 страны. «Путину придется пронести свой крест». Степашин не видит замены президенту РФ Сейчас никакой замены Владимиру Путину на посту главы государства быть не может, утверждает бывший... 13 октября 10:22

Против него проголосовали пять государств, включая саму Россию, Белоруссию, КНДР, Сирию и Никарагуа. 35 стран воздержались, еще 10 не стали голосовать вовсе. Российская делегация попыталась помешать Западу добиться столь широкой поддержки, предложив сделать голосование по резолюции тайным, однако к ней не прислушались, пишет «Коммерсантъ».

Резолюция осуждает решения России о присоединении ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Референдумы на этих территориях названы незаконными, противоречащими международному праву и «несовместимыми с Уставом ООН».

Решение России присоединить эти регионы расценивается авторами документа как «аннексия». Они призывают власти РФ вывести все свои вооруженные силы с территории Украины. «Будет важная встреча». Что Эрдоган обсудит с Путиным в Астане В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа... 12 октября 21:19

Напомним, за первую резолюцию — «Об агрессии против Украины» — 2 марта проголосовала 141 страна. Против тогда выступили пять государств. За вторую резолюцию — «О гуманитарных последствиях агрессии против Украины» — 24 марта проголосовали 140 стран при пяти против.

Переговоры Москвы и Киева

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности. Как полагали украинские власти, документ должны были обязательно ратифицировать страны-гаранты, в числе которых могли быть США, Польша, Турция, Китай, Франция, Израиль и др. В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность. Киев официально отказался от переговоров с Путиным. Зеленский подписал указ Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действия решения СНБО — в частности... 04 октября 15:40

Вопросы о территориальной принадлежности Крыма, а также о будущем республик Донбасса, тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами.

В конце сентября социологи отметили, что увеличилось число россиян, выступающих за начало переговоров РФ и Украины. После объявления частичной мобилизации внимание к украинским событиям и обеспокоенность происходящим резко выросли. Как следует из последних опросов, новости о частичной мобилизации вызвали в обществе тревогу и страх. Поддержка действий российских военных при этом остается высокой.