13 октября 2022, 08:14 Политика Военная операция РФ на Украине. День 232-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 232-й день Иван Жуковский

close 100% Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции Станислав Красильников/ТАСС

В Киевской области происходят взрывы на объектах критической инфраструктуры, объявлена воздушная тревога. Белый дом оценивает риски втягивания США и НАТО в украинский конфликт как «высокие». Глава Минфина США предложила установить предельную цену на нефть из России на отметке в $60 за баррель. ГА ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине, отказавшись признавать их частью России. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.