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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 232-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 232-й день

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Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции

Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции

Станислав Красильников/ТАСС
В Киевской области происходят взрывы на объектах критической инфраструктуры, объявлена воздушная тревога. Белый дом оценивает риски втягивания США и НАТО в украинский конфликт как «высокие». Глава Минфина США предложила установить предельную цену на нефть из России на отметке в $60 за баррель. ГА ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине, отказавшись признавать их частью России. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:11

8:08

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на нефть из России на отметке в $60 за баррель. Она полагает, что это сократит нефтегазовые доходы РФ, но позволит государству получать прибыль от добычи и продажи нефти.

8:05

❗️В офисе президента Украины заявили о взрывах на объектах критической инфраструктуры в Киевской области, объявлена воздушная тревога.

8:03

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ призывает к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Текст резолюции сохранил положения с осуждением и непризнанием референдумов в новых регионах РФ, а также призыв к России «полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ».

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Телеграм канал «RT на русском»
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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