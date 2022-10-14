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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 233-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 233-й день

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Евгений Биятов/РИА» Новости»
SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине, требует перевода денег от МО США. Белоруссия ввела режим контртеррористической операции из-за действий неназванных соседних стран. Пчеловоды Приморья передали военным в зоне СВО полторы тонны меда. После российских ракетных ударов начались пожары в Запорожье. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:12

9:11

Добровольцы Запорожской области принимают присягу Российской Федерации — НМ ДНР

9:02

❗️Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 октября — ТАСС

8:17

❗️SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине, просит Пентагон оплатить счет — CNN

8:14

В район населенного пункта Артемовск прибыла ротная тактическая группа ВСУ, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

��Основная задача <...> — недопущение оставление позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения», — заявил он.

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Сергей Аверин/РИА «Новости»
8:07

Пчеловоды Приморья поддержали участников СВО на Украине, отправив им 1,6 тонны меда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

«Скоро наступают холода и необходимо усиливать иммунитет организма, на передовой — вдвойне. Поэтому Союз пчеловодов Приморья также организовал сбор меда для наших бойцов в зоне СВО. Тонну полезной продукции из 10 районов края мы передаем нашим морпехам, десантникам и военнослужащим общевойскового объединения <...> Через районные пункты сбора помощи приморские пчеловоды уже направили военнослужащим более 600 кг меда», — говорится в сообщении.

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Shamil Zhumatov/Reuters
8:05

В Запорожье после российских ударов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Александр Старух.

8:02

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции из-за возможных провокаций «от некоторых соседних стран».

«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», — сказал глава МИД РБ Владимир Макей.

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Максим Блинов/РИА «Новости»
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной спецоперации ВС РФ на Украине.

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