США пообещали одинаковый ответ на ядерный удар любого масштаба по Украине

В Белом доме заявили, что США не «собираются делать градации» при оценке применения «ядерного оружия на поле боя на Украине», даже если оно будет нести тактический характер. Вашингтон пообещал ответить на подобные действия вне зависимости от того, насколько масштабными они будут. В США также заявили, что работают с другими странами, в том числе с Китаем и Индией, чтобы убедить Россию не рассматривать возможность применения ядерного оружия.

Ответ США в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштаба удара, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В эфире CNN его спросили, будет ли реакция Вашингтона иной, если применение ядерного оружия будет носить тактический характер.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сказал Салливан.

Он также заявил, что США работают с другими странами, чтобы убедить Россию не допускать возможности применения ядерного оружия.

Вашингтон, по словам Салливана, взаимодействует «с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами мира, такими как Китай и Индия, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

План действий на случай ядерных ударов

Правительства западных государств готовят планы того, как избежать паники и хаоса в случае, если Россия применит на Украине или рядом с ней ядерное оружие, пишут газеты The Times и The Guardian.

Издания ссылаются на высокопоставленного чиновника одной из западных стран, пожелавшего остаться анонимным. Он подтвердил, что работа в этой области ведется, хотя на Западе считают применение ядерного оружия Россией маловероятным.

Так, речь может идти о мерах борьбы с ажиотажным спросом на продовольствие и предметы первой необходимости в магазинах и аптеках, а также об издании брошюр с инструкциями о том, что следует делать в случае ядерного удара. Кроме того, власти обновляют свои планы по предоставлению экстренной помощи и информированию населения.

«Как и следует ожидать, правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и это один из них», — отметил чиновник.

По его словам, в его стране нынешнюю ситуацию «не считают ядерным кризисом». Как отмечает The Guardian, Запад не комментирует, какой будет реакция, если Москва применит ядерное оружие. При этом ожидается, что во избежание быстрой эскалации любой первоначальный ответ будет неядерным.

Обострение ядерной проблемы

Обсуждение темы потенциального применения ядерного оружия Россией усилилось на Западе на фоне военных действий на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но обвинял США и Великобританию в «ядерном шантаже». Он также пообещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами».

10 октября экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение, что гипотетическим применением ядерного оружия на Украине Путин подпишет «собственную предсмертную записку». По его словам, все россияне должны понимать, что в этом случае российский главнокомандующий станет «законной военной целью». Военная операция РФ на Украине. День 235-й В Белом доме заявили, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответят вне... 16 октября 22:57

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил о военном ответе со стороны ЕС, НАТО и США в случае «ядерной эскалации» конфликта.

Президент США Джо Байден утверждал, что Путин «не шутит», говоря о ядерном оружии. 7 октября американский президент заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса.

При этом в его администрации пока не видят причин для ядерной эскалации и считают, что Россия в любой момент может снизить уровень напряженности.

Россия с одной стороны и Украина с Западом с другой обвиняют друг друга в нагнетании риторики о ядерной войне. В частности, российские официальные лица обвинили украинского президента Владимира Зеленского в подстрекании НАТО к нанесению ядерного удара по РФ. Речь идет о том, что Зеленский 6 октября призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь назвал неприемлемой и немыслимой идею о ядерном конфликте.