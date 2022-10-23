Зеленский: за ударом по Киеву последует удар по центру принятия решений в России

Владимир Зеленский заявил, что в случае российского удара по центрам принятия решений в центре Киева мир должен ответить симметрично — но уже в отношении центра принятия решений в России. По мнению украинского президента, для этого не имеет значения, входит ли Украина в НАТО или нет. Некоторые российские политики ранее призывали Минобороны РФ нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил, что, если российские войска ударят по Офису президента в Киеве, мир должен ответить ударом по центрам принятия решений в России.

«Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе. Никому не позволено шантажировать как террорист», — заявил Зеленский.

По мнению украинского президента, ответ мирового сообщества на заявления об ударах по центрам принятия решений должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве».

В интервью Зеленский также рассказал, почему отказался вести переговоры с Россией.

«Мы публично говорили, если они проведут референдумы, если они что-то признают, то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная с «нормандского» формата», – сказал он.

«Начинать надо с верхушек»

Ранее об ударах по украинским «центрам принятия решений» говорили некоторые российские политики. В частности, о такой возможности говорил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В случае, если эти виды вооружений (поставленные Киеву РСЗО из США — прим. «Газета.Ru») будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — говорил он.

Медведев пояснял: «Всем понятно, что это за центры — это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 октября в соцсетях призвал «стереть с лица земли» центры принятия решений на Украине, если Киев позволит себе наносить удары по территории России.

«Даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли… Считаю так — рыба гниет с головы, поэтому и начинать надо с верхушек», — написал он.

В том же посте он поблагодарил Владимира Путина за указ о введении военного положения на четырех присоединенных к РФ территориях. В Белгородской области устанавливают противотанковые заграждения. Регион снова подвергся обстрелам Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона устанавливают защитные... 22 октября 21:12

Ранее депутат Государственной Думы Олег Морозов выражал мнение, что российские военные должны уничтожить центры принятия решений на Украине в ответ на обстрелы российских регионов.

«На мой взгляд, давно пора планомерно поражать центры принятия решений, в том числе в Киеве», — говорил Морозов.

Превентивный удар

Сам Зеленский ранее говорил, что НАТО должно нанести превентивный удар по России — в случае угрозы применения ей ядерного оружия на украинской территории.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!», — говорил Зеленский. США пообещали одинаковый ответ на ядерный удар любого масштаба по Украине В Белом доме заявили, что США не «собираются делать градации» при оценке применения «ядерного оружия... 16 октября 22:07

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Запад разжигает ядерную войну». В Кремле слова Зеленского назвали призывом к мировой войне. «На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС — особое внимание», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впоследствии Зеленский объяснил, что имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны. Он добавил, что его слова были неправильно поняты.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что применение ядерного оружия со стороны России может быть только ответным. Документ, который определяет условия применения Россией ядерного оружия, называется «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что Москва может принять решение о ядерном ударе либо в качестве ответа на атаку с использованием ядерного оружия, либо в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».