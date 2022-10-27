Конец однополярного мира и ядерное оружие. О чем Путин говорил на «Валдае»

Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» предупредил о начале самых опасных десяти лет со времен Второй мировой войны. Сейчас, как полагает президент, завершается исторический период «безраздельного доминирования Запада в мировых делах». Ранее Россия предлагала «жить дружно», но получила ответ «нет», подчеркнул он. Главное из речи Путина — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин выступил сегодня на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», предупредив о «самом опасном десятилетии» со времен Второй мировой и назвав помощь Донбассу «главной целью» спецоперации на Украине. «Свобода слова не дала еды» Одной из главных причин, которые вывели граждан Туниса на улицы, стали экономические трудности и... 26 октября 08:30

По мнению главы государства, однополярный мир скоро перестанет существовать, так как Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать». «Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», — подчеркнул политик.

«Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. «Верхи не могут, а низы не хотят так жить». Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада», — добавил Путин.

Сам президент, по его словам, ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами», так как «вырос в рабочей семье».

«Конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится очень тонкое чувство, пульс того, чем живет рядовой человек», — указал он.

Путин отметил, что попытки государств Запада «загнать другие страны под один шаблон» объективно обречены, так как «мир по своей природе многообразен».

«Сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах, не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений?» — заявил глава государства.

«Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру: «Демократии нет альтернативы». Правда, речь они вели именно о западной, так называемой либеральной модели демократии. Все остальные варианты и формы народовластия они с презрением и — хочу это подчеркнуть — через губу, высокомерно отвергали», — резюмировал российский лидер.

«Жить дружно»

При всем при этом Россия не считает себя врагом Запада и ранее предлагала ему «жить дружно», но получила отказ.

«В нынешних условиях жесткого конфликта — скажу прямо некоторые вещи — Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада», — указал Путин.

По мнению главы государства, существует два Запада: первый придерживается традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры и «в чем-то близок россиянам, имеет общие, еще античные корни», а второй «агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей». «Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — подчеркнул он.

Ядерный удар

Путин также подчеркнул, что России не нужен ядерный удар, «в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного». При этом пока ядерное оружие существует, «всегда есть опасность его использования». Сегодняшняя «возня вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» обусловлена тем, что Запад пытается надавить на нейтральные или дружественные для РФ страны, чтобы «всем вместе противостоять России». Военная операция ВС РФ на Украине. День 246-й Путин назвал конфликт на Украине частью «тектонических изменений» в миропорядке и заявил, что... 27 октября 22:17

«Провокации с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о возможном применении ядерного оружия со стороны России используются именно для достижения этой цели — повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства и сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать и ничего ей продавать», — сказал президент.

Он особо подчеркнул, что Москва неслучайно обнародовала данные спецслужб о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой». «Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — подытожил политик.

Переворот 2014-го

Путин также выразил уверенность, что за переворотом на Украине в 2014 году стоял Запад. Смена власти в стране нужна была для того, чтобы «показать, кто в доме хозяин» и приказать всем «сидеть на попе ровно и не крякать».

«По-другому я просто не могу объяснить эти действия», — признался российский лидер.

«В 2014 году зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести досрочные выборы, ясно было — Виктор Федорович на меня не обидится, — у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антиконституционный переворот?» — сказал президент.

Помощь Донбассу

Главной целью спецоперации на Украине Путин назвал помощь Донбассу, однако конкретных планов Генерального штаба не раскрыл.

«Я изначально говорил прямо в день начала операции: самое главное для нас — это помощь Донбассу. Я уже упоминал об этом, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы», — сказал политик.

«А что конкретно планирует Генеральный штаб, это уже я знаю, конечно, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать», — добавил он.

При этом глава государства отчасти согласился с трактовкой СВО как «гражданской войны», так как русские и украинцы «являются одним народом».

«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — ответил он на соответствующий вопрос ведущего форума.

Путин уточнил, что не изменил своего мнения о том, что русские и украинцы — один народ. «А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт», — сказал он.

Раздел русских и украинцев начал происходить в XIX веке, что, по мнению президента, очень поддерживалось прежде всего Западом. «Конечно, в части этого населения это культивировалось, кому-то это начало нравиться: особенности свои есть исторические и языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью — «разделяй и властвуй», — резюмировал Путин.