«Зеленский является частью спектакля». Что новый президент Бразилии говорил о России и Украине

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах действующего президента Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов. Да Силва стал главой государства в третий раз. На своем посту он хочет помочь разрешить конфликт на Украине.

Победа во втором туре

По данным бразильской избирательной комиссии, во втором туре выборов президента Бразилии победу одержал экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Ему 77 лет.

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Политик, известный своими левыми взглядами, набрал 50,9% голосов. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, прозванный прессой «правым популистом», набрал 49,1% голосов.

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Первый тур выборов прошел 2 октября, тогда бразильцы отдали 43,2% голосов Болсонару и 48,4% — Луле да Силве. Новый лидер Бразилии обещал сохранить программы социальной помощи бедным слоям населения, критиковал Болсонару за низкую эффективность в борьбе с COVID-19 и отказ правых властей помочь самым обездоленным бразильцам.

Кандидатуру да Силвы поддержали 13 партий в стране, Болсонару выдвинули три партии. Еще пять политических объединений отказались поддерживать обоих кандидатов.

Путин поздравил

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве.

«Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — заявил российский президент.

Кто такой Лула

Луис Инасио да Силва – один из самых популярных бразильских политиков. Свою карьеру он начал в 1970-х как профсоюзный лидер. В 2003 году лидер Партии трудящихся впервые стал президентом Бразилии. Однако в выборах он участвовал с 1980-х, проиграв на них трижды.

Президентом Бразилии Лула да Силва был с 2003 по 2010 год.

«В стране реализовывались масштабные социально-экономические программы по борьбе с бедностью, голодом, расширялся доступ населения к высшему образованию и банковскому кредитованию, чему в немалой степени способствовали стабильная экономическая ситуация и положительное сальдо внешнеторгового баланса», — перечисляет заслуги да Силвы ТАСС.

Кроме того, при нем власти страны открывали большие стройки с участием иностранных инвесторов. Всемирный банк утверждает, что за годы президентства да Силвы в два раза сократилось число бедных, ВВП Бразилии рос ежегодно на 3,8%, снизилась в три раза инфляция, а безработица упала с 10 до 7,3%.

Активной была внешняя политика, при Луле да Силве развивались связи с Россией, сформировалась пятерка БРИКС.

Пост президента он покинул после коррупционного скандала. Хотя сам да Силва отрицал все обвинения, он провел в заключении почти 2 года, но в итоге был реабилитирован.

Лулу и Россия

Хотя российское направление в риторике да Силвы не занимает ведущей позиции, он бывал в Москве и делал ряд высказываний по поводу России.

В беседе с журналом Time Лула да Силва прокомментировал боевые действия на Украине – по его мнению, президенту РФ Владимиру Путину «не нужно было вторгаться на Украину», однако ответственность лежит «не только на Путине».

Российские власти считают боевые действия на Украине специальной военной операцией.

«США и ЕС тоже виноваты. Какой была причина вторжения? [Расширение на восток] НАТО? Тогда США и Европа должны были сказать: «Украина не вступит в НАТО». Это бы решило проблему», — говорил Лула да Силва, будучи кандидатом на пост президента Бразилии.

По его словам, президенту США Джо Байдену стоит брать пример со своего предшественника Джона Кеннеди – тот в 1962 году в разгар Карибского ядерного кризиса разговаривал с Никитой Хрущевым и договаривался с Москвой.

Лула да Силва добавлял, что ответственность за украинский конфликт несет также президент Украины Владимир Зеленский, который «на самом деле хотел эту войну, а сейчас как будто играет роль в спектакле».

«Кажется, что он является частью спектакля. Он в телевизоре утром, днем и ночью. Он в парламенте Британии, ФРГ, Франции, Италии… Как будто бы ведет предвыборную кампанию», — приводит слова бразильского политика «Коммерсантъ».

Помочь с Украиной

22 августа Лула да Силва заявил, что будет помогать как президент Бразилии восстановить мир на Украине.

«Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что конфликт между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если он не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает все возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир», — пояснил Лула.

По его словам, в конфликте на Украине «никто не заинтересован» и его прекращение возможно за счет укрепления ООН и реформы Совбеза организации. По его мнению, в состав Совета Безопасности стоило бы включить Бразилию и другие государства. Он также призывал отменить право вето в СБ ООН.

«Я надеюсь, что конфликт скоро закончится, если мы не будем пытаться мешать правительствам Украины и России», — говорил политик.

Мавзолей и космонавт

Лула да Силва приезжал в Россию с официальным визитом в 2005 году. «Сегодня с утра сбылись две мои мечты – я посетил Красную площадь и мавзолей Ленина», — отмечал бразильский социалист, прибыв в Москву на встречу с Путиным.

Да Силва погулял по Красной площади с женой, осмотрел Лобное место, памятник князю Пожарскому и гражданину Минину и сфотографировался с супругой на фоне храма Василия Блаженного.

Обсуждались тогда между двумя президентами экономические вопросы. По мнению да Силвы, Россия и Бразилия -— это страны с развивающейся экономикой, у которых в нулевых было «много того, что они могли выстраивать совместными усилиями».

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Да Силва тогда сказал, что у Бразилии и России много схожих черт. «Наши страны обладают континентальными размерами, обширными природными богатствами и комплексными производственными парками. Наши страны поздно начали процесс индустриализации, поэтому перед нашими экономиками стоят схожие вызовы. Нам необходимо модернизироваться, становиться более конкурентоспособными. Но прежде всего мы должны в большей мере удовлетворять потребности наших народов. Народами Бразилии и России движет глубокое национальное осознание, желание занять суверенное место в современном мире», — говорится в стенограмме выступления двух президентов на сайте Кремля.

Путин заявил, что Россия и Бразилия «привержены единым демократическим ценностям» и последовательно выступают «за формирование справедливого многополярного мироустройства». Тогда же Лула да Силва представил Путину первого бразильского космонавта Маркуса Понтиса — он учился в NASA, но в космос полетел на корабле Союз с космодрома Байконур.

Что Русь бразильцу?

В 2006 году Лула да Силва дал интервью «Российской газете». Накануне он был переизбран на второй срок. В разговоре он отмечал рост объема двусторонней торговли и углубление диалога с Российской Федерацией.

«Я хочу усилить стратегическое партнерство в таких областях, как оборона, энергетика, сельское хозяйство и животноводство, культура, туризм и в других сферах», — говорил бразилец. Кандидат в президенты Бразилии Лула пообещал восстановить мир между Россией и Украиной Бывший президент Бразилии, кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что если... 22 августа 21:34

И постулаты во внешней политике частично совпадали у него тогда с декларациями МИД РФ и самого Владимира Путина – в пользу многополярного переустройства мира.

«Мы стремимся построить более справедливый, более солидарный и более демократичный мировой порядок, укрепить систему многополярности в международных отношениях», — говорил Лулу да Силва.

Наконец, он описал Россию глазами среднестатистического бразильца:

«Для бразильцев Россия — это страна континентальных масштабов, обладающая огромными природными богатствами и достигшая высокого уровня научно-технического развития. Когда мы говорим о спорте, то всякий раз вспоминаем достижения российских олимпийских чемпионов, их силу и талант. В Бразилии не понаслышке знают о том, какой вклад внес русский народ в мировую сокровищницу культуры, о его достижениях в литературе, музыке и других областях художественного творчества».