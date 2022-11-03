Военная операция РФ на Украине. День 253-й

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«Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению, с 2014 года страна потеряла почти 54% своего населения», — утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует ТАСС.

По последним данным ООН, с начала российской спецоперации, 24 февраля 2022 года, потери среди мирного населения Украины составляют: 6430 убитых (в том числе — 402 ребенка), 9865 раненых (среди них — 739 детей).

16,9 млн украинцев покинули свои дома, из них 10,5 млн были вынуждены уехать из страны. 6,2 млн позднее вернулись назад, сейчас в Европе находятся 4,3 млн украинских беженцев.