Военная операция РФ на Украине. День 253-й

«Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению, с 2014 года страна потеряла почти 54% своего населения», — утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует ТАСС.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации, 24 февраля 2022 года, потери среди мирного населения Украины составляют: 6430 убитых (в том числе — 402 ребенка), 9865 раненых (среди них — 739 детей).
16,9 млн украинцев покинули свои дома, из них 10,5 млн были вынуждены уехать из страны. 6,2 млн позднее вернулись назад, сейчас в Европе находятся 4,3 млн украинских беженцев.
Три мирных жителя погибли за прошедшие сутки при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ, сообщает штаб территориальной обороны республики — ТАСС.
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины» — ТАСС.
Работа «зернового коридора» полностью нормализовалась, заявил министр обороны Турции — РИА Новости.
Он также добавил, что Турция предпринимает усилия по продлению зерновой сделки.
В Херсонской области утверждают, что большого скопления войск Украины на линии боевого соприкосновения якобы нет — ТАСС.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что житель ДНР получил ранения в результате обстрела химического завода «Стирол» в Горловке со стороны ВСУ — ТАСС.
Представительство ЛНР сообщило, что здание станции технического обслуживания разрушено в Северодонецке в результате обстрела со стороны ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.
В Кировоградской, Днепропетровской, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской областях объявили воздушную тревогу — ТАСС.
Директор Дома народов России Анна Полежаева сообщила, что организация совместно с Федеральным агентством по делам национальностей РФ с начала специальной военной операции направили в новые субъекты 800 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Народы вместе - сквозь года». Следующий выезд запланирован на середину ноября — ТАСС.
Бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома, профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан полагает, что США должны скорее привести Украину за стол переговоров во избежание прямого столкновения НАТО с Россией — ТАСС.
Представительство ДНР сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.
Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к своим гражданам с призывом воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости — ТАСС.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли намерен призвать коллег по G7 работать с международными партнерами для противостояния России — ТАСС.
Российская система противовоздушной обороны сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, произошло более 10 взрывов — ТАСС.
«Укрэнерго» сообщила о введении ограничений электроэнергии для всех потребителей в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной украинским войскам части Запорожской области — ТАСС.
Президент Греции Катерина Сакелларопулу вместе с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев, где состоится передача БМП-1 украинской армии — ТАСС.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры города. Также, по его словам, несколько районов остаются без света и воды — ТАСС.
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай считает легитимными вопросы России по деятельности биолабораторий США на Украине — ТАСС.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что необходимо добиваться договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — ТАСС.
Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине — ТАСС.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что западные делегации фактически саботировали переговоры по проекту резолюции России по биолабораториям США на Украине — ТАСС.