«Таков путь к спасению». В Европе задумались о разделе Украины с Россией

Администрация президента США Джо Байдена ведет Евросоюз к «разрушительному конфликту с Россией», предупредил бельгийский сенатор Ален Детекс в своей колонке для Causeur. По его мнению, ЕС стоит отказаться от безусловной поддержки политики украинского лидера Владимира Зеленского, отменить санкции против РФ и договориться о «разделе Украины». Он указал, что Вашингтон надеется сменить руководство в России, при этом, в отличие от Европы, не особо рискует и даже получает выгоду в сферах экспорта вооружений, газа, нефти и продовольствия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бельгийский сенатор Ален Детекс призвал власти Евросоюза пересмотреть политику в отношении России и Украины и договориться о разделе последней. ЕС больше не должен идти на поводу у США, чья стратегия может привести «к разрушительному конфликту» с РФ, подчеркнул он. Необходимо также «отказаться от жесткой линии» украинского президента Владимира Зеленского и снять антироссийские санкции. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«Таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом», — подчеркнул политик в своей колонке для французского издания Causeur.

«Это было бы не менее похвально, чем Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии, легализовавшие фактический раздел и независимость Косово, навязанную Сербии силой», — добавил он.

В Вашингтоне целью противостояния с Москвой теперь является устранение президента Владимира Путина и смена режима, указывает Детекс. «Вопрос о том, кто заменит Путина, никогда не поднимался. После смены режима, столь «успешного» в Ираке и Ливии или неудавшегося в Сирии, с десятками тысяч погибших, миллионами беженцев, возникшим хаосом и нестабильностью, кто может поверить, что в необъятной России получится более стабильный и более демократичный режим, чем у Путина?» — спрашивает сенатор.

По его мнению, «в лучшем случае» победит ультранационалистическая, «агрессивная и мстительная сила». В худшем случае — Россия «взорвется, как Советский Союз в 1991 году», Кавказ будет «охвачен огнем и кровопролитием», а миллионы беженцев устремятся в Европу.

Украинского лидера нужно рассматривать лишь как «американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну» и «офшорного махинатора», добавил Детекс.

Сенатор также затронул тему антироссийских санкций, отметив, что они наносят ущерб самой Европе. «Евро находится на самом низком уровне по отношению к доллару. Санкции и напряженность наносят ущерб Европе, но не Соединенным Штатам, которые выигрывают как минимум в трех сферах: производство и экспорт вооружений, газа и нефти и продуктов питания. Также не они примут первый удар, если конфликт будет распространяться или если Европа столкнется с новым наплывом беженцев», — подчеркнул он.

«Судя по всему, Польша переходит к действиям»

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что власти Польши и США разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над «историческими владениями» Варшавы на территории Украины. Военная операция РФ на Украине. День 260-й В ДНР заявили о «зачистке» села Павловка на 90%. США поставят Украине военную новую... 11 ноября 00:16

На первом этапе польские войска якобы должны войти в западные области Украины под предлогом защиты от российской агрессии. По утверждению главы СВР, миссия пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев тоже подчеркивал, что Польша и Запад предлагают Киеву сближение из корыстных побуждений, рассчитывая захватить западные территории. «Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», указывал он.

«Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — подчеркивал тогда глава Совбеза.

«У единства есть срок годности»

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил, что из-за тактической ошибки США на Украине Киев этой осенью рискует столкнуться с огромными трудностями.

Историк предположил, что чем дольше будет продолжаться военный конфликт, тем менее охотно страны Запада будут помогать Украине.

По его мнению, в западных странах «уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки». «У единства есть срок годности», — подчеркнул эксперт.

По мнению Фергюсона, западные санкции против РФ не принесут ожидаемого эффекта. «Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны», — заключил историк.

Альтернативная карта

Еще весной в Кремле заявили об угрозе целостности Украины со стороны Польши. «То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты», — сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чуть позже в российском МИД предупредили, что польские власти готовят план «ползучей экспансии» на украинскую территорию.

Летом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал карту, на которой восточные и южные области Украины (Черниговская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская) изображены в составе РФ, Винницкая и Черновицкая — в составе Румынии, западные (Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Волынская, Львовская) — в составе Польши, Закарпатская — в составе Венгрии.