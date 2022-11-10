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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 260-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 260-й день

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Виталий Тимкив/РИА Новости
Джо Байден заявил, что США не намерены напрямую вступать в конфликт на Украине. Газета The Wall Street Journal сообщила, что США не передадут Украине беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта. Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. Погиб заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:20

9:57

⚡️ Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

9:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отвод российских войск из Херсона положительным решением, а также отметил, что Анкара будет продолжать посреднические усилия в решении российско-украинского конфликта.

9:34

В Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя – как в магазинах, так и в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита, указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

9:16

9:05

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в видеоформате, вопрос прорабатывается — посольство РФ в Индонезии.

8:47

Работа беспилотника «Орлан-10» на Украине.

8:41

ФРГ не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища, полагает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

8:30

Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, однако может замедлить выделение ей средств, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.

8:20

Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. Также он отметил, что в Белом доме «заранее были осведомлены» о планах России вывести войска из Херсона.

«Я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать», - отметил президент США.

8:12

Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну. Также он отметил, что США отказали Украине в передаче ракет дальнего радиуса и в создании бесполетной зоны.

8:05

Пентагон отклонил запрос Украины на предоставление беспилотников MQ-1C Gray Eagle, потому что это может «привести к эскалации конфликта», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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8:02

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате ночного обстрела территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения», — говорится в сообщении мэра в Telegram.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 260-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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