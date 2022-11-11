«Вернуть все: землю и деньги». Украина поставила России условия для переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров, но «только с той Россией, которая будет по-настоящему готова к миру и готова признать себя оккупантом». По его словам, «дверь остается открытой». Накануне в российском МИД подчеркнули свою открытость к контактам с украинской стороной. В Госдепе тем временем заявили, что видят готовность Киева к переговорам, а вот Москва должна продемонстрировать свое желание «не только на словах, но и на деле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN подчеркнул, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. «Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру. Той, которая готова будет признать себя оккупантом», — уточнил политик. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

По его словам, Украина точно «не исключает мирных переговоров» с российскими властями. В то же время российская сторона должна будет «вернуть всё: землю, права, свободу и деньги». «И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации — ни от Путина, ни от кого бы то ни было», — сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что армия Украины уже сейчас находится «как минимум» на уровне стран НАТО. «По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны», — уточнил он.

«И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности... если этот путь займет дольше, чем мы можем себе позволить, тогда на этом пути нам необходимы гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО. Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей», — отметил украинский президент.

По его словам, жители стран Североатлантического альянса поддерживают Украину, однако ряд лидеров этих государств все еще выступают против вхождения Украины в НАТО.

«Подкрепить делами»

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что США ждут от России сигналов о готовности к «серьезным переговорам по Украине». В Вашингтоне добавили, что со стороны Украины видят готовность к переговорам.

«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины», — сказал Прайс.

На условиях Киева

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры с Москвой на предварительных условиях, установленных украинской стороной.

«Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях. Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает», — цитирует его итальянская газета Corriere della Sera.

По словам Подоляка, США «не осуществляют давления» на Украину. «Что касается двусторонних контактов между Вашингтоном и Москвой, не мне их комментировать», — добавил он. Он подчеркнул, что американцы являются «союзниками украинцев» и «во всем поддерживают» их. Причем эта поддержка исходит как от Демократической, так и от Республиканской партий.

Переговоры и указ Зеленского

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин. 4 октября он утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с президентом РФ после подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Военная операция РФ на Украине. День 260-й Село Павловка перешла под контроль ВС РФ, сообщил военкор Семен Пегов. Минобороны РФ отчиталось... 11 ноября 00:12

6 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам. В материале отмечалось, что Вашингтон требует от Зеленского отменить указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Пару дней назад Зеленский скорректировал свою позицию, подчеркнув, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны РФ, включая возврат территорий, возмещение ущерба и гарантии, в том числе исключение повторения боевых действий на территории Украины, а также меры в отношении военных преступников.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об открытости к переговорам: «Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент». В то же время в дипведомстве раскритиковали власти ФРГ за то, что те «Вместо того, чтобы использовать свое влияние на киевский режим, продолжает накачивать его различными системами вооружений».