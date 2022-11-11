Байден назвал условие для мира на Украине — вывод российских войск

Заявление Байдена
Президент США Джо Байден заявил, что ключевым условием мирного урегулирования конфликта на Украине является отвод российских войск с ее территории. Его слова передает ТАСС.
«Не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [войска] с Украины», — сказал американский президент.
Об этом он сообщил журналистам, направляясь на авиабазу Эндрюс, чтобы оттуда президентским бортом улететь в Индонезию на саммит G20.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Киев ожидает от Москвы «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» для начала мирных переговоров.
Кроме того, украинские власти также называли условием для переговоров вывод ВС РФ с территорий, принадлежавших Украине по состоянию на 1991 год. Осенью Киев официально отказался от мирных переговоров с Владимиром Путиным – после включения четырех новых территорий в состав России.
6 ноября газета The Washington Post сообщила, что Белый дом просит Киев показать открытость к диалогу с Москвой. «Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти», — говорится в статье.
Кулуары закулисья
6 ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на дипломатические источники, что
западные политики «негласно обсуждают возможные условия мирного соглашения между Киевом и Москвой». Однако четкого представления о том, как должен выглядеть мир, у США и Евросоюза нет.
«В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки», – писала WSJ.
При этом в Брюсселе заявили журналистам, что ФРГ, Франция и США вряд ли станут подталкивать Украину к миру «на российских условиях». Американские и европейские лидеры также стараются избегать публичных заявлений в отношении конфликта, отличающихся по сути от проукраинской линии. Темы, которые обсуждают в кулуарах, пока что находятся в русле предыдущих заявлений ЕС и США, поддерживающих Киев.
Позиция ЕС
5 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией, если этому «поспособствуют обстоятельства».
«Мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом», — написал Боррель в блоге.
Жозеп БоррельWilly Kurniawan/Reuters
Он добавил, что ЕС планирует дальнейшее усиление поддержки Украины в военном, финансовом и политическом плане.
13 сентября Боррель заявил, что ЕС настроен на скорейшее урегулирование конфликта, но решение «зависит от Киева».
«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины. Для нас чем быстрее, тем лучше», - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и внешней политике. Дипломат добавил, что «переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».
Чего хочет РФ?
28 февраля Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам с представителями Украины. Он также назвал условия для мирного урегулирования ситуации и прекращения СВО:
«демилитаризация и денацификация» Украины, нейтральный статус Киева (невступление в НАТО) и признание Крыма законной частью России.
В конце февраля – начале марта проходили переговоры между контактными группами РФ и Украины. К прекращению боевых действий этот диалог не привел, переговоры зашли в тупик.
6 марта РФ официально сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в какой-либо военно-политический блок. Песков также заявил, что Киев должен признать независимость ДНР и ЛНР.
«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия», — добавил пресс-секретарь Путина.
27 сентября Дмитрий Песков отметил, что ситуация и условия изменились.
«Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются условия. Принцип остается — все цели СВО. Было сказано, что с переговоров ушла украинская сторона, поэтому СВО продолжается», — заявил представитель Путина.
30 сентября Москва объявила о присоединении четырех новых территорий – Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Киев после этого законодательно запретил вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.
8 ноября украинский президент Владимир Зеленский огласил пять условий для переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Произошло это после сообщений СМИ о том, что западные политики подталкивают Киев к мирным переговорам с Москвой.
В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС, что «с [российской] стороны предварительных условий [для мирных переговоров] нет никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю».