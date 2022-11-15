«Душа ЕС — густые потемки». Главное из выступления Лаврова на саммите G20

Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил на саммите G20 на Бали. И прокомментировал обращение украинского президента Зеленского, который выступал по видеосвязи. Лавров рассказал о густых потемках в душе Евросоюза, воинственной риторике Киева, военных биологах США и применении энергетики для сведения политических счетов. «Газета.Ru» собрала несколько цитат министра.

Об Украине

Агентство Bloomberg отметило, что Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите, обратился к G19 — тем самым украинский президент подчеркнул, что обращается ко всем участникам группы, кроме России. Несмотря на это, министр иностранных дел Сергей Лавров остался в зале, где проходили выступления, и не покидал его на протяжении всей речи Зеленского.

Уже после окончания выступлений во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об изменении риторики западных стран к России, Лавров сказал, что ему трудно судить о подобных изменениях.

«Чужая душа — потемки. Особенно душа Евросоюза — там потемки очень густые. Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путины, на поиск каких-то договоренностей. Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватны этой ситуации», — заявил глава МИД России. Зеленский выдвинул 10 условий мира. В Москве их назвали нереалистичными Президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите «Большой двадцатки»... 15 ноября 14:46

Он также заявил, что переговорный процесс тормозит не Россия, а Украина, которая указом Зеленского запретила вести переговоры с Владимиром Путиным. «Поэтому вопрос этот не к нам, как я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и Канцлером Шольцем», — добавил министр.

Выступление Зеленского, в котором тот предложил 10 условий для мира, он охарактеризовал как воинственное и русофобское.

«Была воинственная риторика, русофобская, агрессивная, но лучше всего содержание этой речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами. Из его выступления я вынес один только вывод — никаких западных советов пока не слушает», — резюмировал Лавров.

Происходящее сейчас на Украине он назвал гибридной войной, подготовленной и развязанной Западом.

«Никто, кроме Запада и его ближайших сателлитов, не присоединился к антироссийским санкциям. И все страны третьего мира, касаясь этой темы — а ее невозможно не касаться, потому что Запад делает приоритетом обязательные вбрасывания украинского сюжета в любые дискуссии — страны третьего мира призывают к мирному урегулированию», — подчеркнул Лавров.

Об экономических и биологических угрозах

Говоря о вопросах поставок энергоносителей, Лавров вспомнил о недавнем исследовании Bloomberg, в котором, как сказал министр, «сделан конкретный вывод»: меры Европейских стран по укреплению собственной энергобезопасности на фоне антироссийских санкций привели к резкому обострению энергетической бедности в развивающемся мире.

«Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего, отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же «Северных потоков». Высказались за то, чтобы «двадцатка» занималась конкретными вопросами. За устранение любых искусственных и дискриминационных препятствий с мировых рынков энергоносителей. И предложили открыть, наконец-то, свободный и честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями», — сообщил министр.

По его словам, Россия на саммите подняла проблему биологической безопасности и исходящих от США угроз. Дипломат добавил, что Пентагон развернул военно-биологическую активность в десятках стран по всему миру, особенно по периметру российских и китайских границ.

«Мы отметили, что наши попытки разобраться, чем же все-таки там занимаются эти военные биологи, сталкиваются с сопротивлением и в рамках конвенции о запрещении биологического оружия, и в рамках СБ ООН, где мы недавно этот вопрос поднимали. Но будем продолжать добиваться создания справедливого транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами», — добавил Лавров. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

Глава российского МИДа также сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал приложить все усилия по возобновлению комплексной зерновой сделки.

«Были даны обещания, включая заход российских кораблей в европейские порты, включая заход иностранных судов в наши порты. Включая обеспечение полноценной работы Россельхозбанка. И включая, конечно же, обеспечение нормальных страховых ставок. Обещания изложены, надеюсь, они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь [ООН] сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос», — рассказал Лавров.