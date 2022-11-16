16 ноября 2022, 08:28 Политика Военная операция РФ на Украине. День 266-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 266-й день Милана Геликова

close 100% Константин Михальчевский/РИА Новости

Ракета, при взрыве которой в Польше погибли двое, вряд ли была запущена Россией, заявил президент США Джо Байден. Как пишет AP со ссылкой на американских чиновников, ракету могли запустить украинские военные, чтобы сбить российские ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский после массированных ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. «Газета.Ru» ведет хронику событий.