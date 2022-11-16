«США плевать хотели на расследование». Москва оценила реакцию в НАТО на «ракетный инцидент»

В среду в МИД РФ вызвали польского посла и распространили комментарий ведомства по ситуации с ракетами, упавшими накануне в селе Пшеводув на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. США, Германия и Италия возложили ответственность за произошедшее на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский призвал допустить Киев к участию в расследовании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Публичная реакция ряда стран НАТО на «ракетный инцидент» в Польше возмутительна, «зарубежные СМИ растиражировали ложные утверждения, что виновником может быть Россия» — с таким заявлением в среду, 16 ноября, выступил МИД РФ. «Киев будет получать вооружения». В НАТО назвали способ добиться переговоров о мире Мирные переговоры по Украине зависят от успехов ВСУ на поле боя, считает глава Североатлантического... 16 ноября 18:21

«В связи с падением 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от польско-украинской границы двух ракет Министерством обороны РФ без промедления были даны исчерпывающие разъяснения о непричастности вооруженных сил нашей страны к этому инциденту.

Несмотря на это, фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, СМИ, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. Проведены т.н. «консультации» западных структур, породившие новую волну бездоказательных обвинений, которые однако быстро пошли на спад. Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более, что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину. Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию», — говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства. «Ушла на самоликвидацию». Откуда прилетела ракета, убившая двух человек в Польше Украина сообщила союзникам из НАТО о задействовании системы ПВО 15 ноября недалеко от границы... 16 ноября 20:07

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее написала в своем Telegram-канале, что польский посол Кшиштоф Краевский был вызван на Смоленскую площадь:

Напомним, накануне польское радио ZET проинформировало, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. 15 ноября территория Украины подверглась массированным обстрелам со стороны ВС РФ — в том числе сообщалось о взрывах и во Львовской области, которая граничит с Польшей.

По словам польского президента Анджея Дуды, это не было преднамеренным нападением на его страну, передает ТАСС.

Как выяснили в Варшаве, вероятнее всего, ракета зенитного комплекса типа С-300 производства 1970-х годов была использована украинскими силами ПРО/ПВО. Военная операция РФ на Украине. День 266-й Страны НАТО предварительно оценили падение ракеты на территорию Польши как последствия работы системы ПВО... 16 ноября 22:10

Ранее о том, что «в Польше упали не российские крылатые ракеты, а украинские, выпущенные из ЗРК С-300», заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, заключение специалистов было сделано по снимкам, на которых запечатлены обломки ракет.

«Заявления украинских и зарубежных политиков о том, что ракеты якобы российские, являются провокацией с целью эскалации обстановки», — утверждает Конашенков.

В среду телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила: украинские военные якобы подтвердили, что пытались перехватить ракету неподалеку от места происшествия и примерно в то же время, когда произошел инцидент на территории Польши.

«Украинские военные передали США и союзникам, что они предпринимали попытку перехвата российской ракеты во временной период и неподалеку от места, где произошел инцидент», — проинформировал телеканал, добавив, что эта информация «послужила составлению оценки инцидента со стороны США».

«Виновата все равно Россия»

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что произошедшее необходимо внимательно расследовать. Падение ракеты в Польше. Что говорят в России и странах НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяют доводам России, заявившей о своей... 16 ноября 12:20

«Ведь если части оружия, используемого в этой войне, попадают на нашу территорию и приводят к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться.

Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину»,

— сказал он в интервью Die Welt.

О том, что ответственность за инцидент с упавшей в Польше ракетой лежит на России, заявила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Россия систематически уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права, и тот факт, что бомбардировки на границе могут поразить польскую территорию, хорошо известен русским, и они, по-видимому, захотели прибегнуть к этому риску», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Мелони, ответственность за произошедшее «полностью лежит на РФ, даже если ракета Украины была нацелена на предотвращение бомбардировки гражданских объектов».

США также возлагают ответственность на РФ вне зависимости от результатов расследования инцидента, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон:

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры», — сказала она, добавив, что Украина «имела и имеет право на самооборону». Премьер Италии Мелони: ответственность за ЧП с ракетами в Польше полностью лежит на России Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ответственность за инцидент с упавшей... 16 ноября 16:08

По ее словам, в Вашингтоне полностью доверяют проводимому Варшавой расследованию и «не собираются опережать события, вынося оценки до окончания сбора всей необходимой информации».

«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом срабатывания ракеты украинской ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше», — указала Уотсон.

Мария Захарова уже отреагировал на это заявление Белого дома. «Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал допустить Киев к расследованию обстоятельств инцидента:

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар.

Я уверен, что мы должны быть и будем участвовать в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные», — заключил он.