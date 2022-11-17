«Лицемерие было во всем». Россия и Украина договорились продлить продовольственную сделку

Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН договорились продлить продовольственную сделку на 120 дней, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, соглашений удалось достичь в Стамбуле. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш при этом отметил, что в рамках договора необходимо устранить преграды для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Сделка на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в Стамбуле стороны договорились о продлении продуктовой сделки на 120 дней. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция», — написал Кубраков на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что действие соглашения будет продлено на 120 дней. По его словам, решение было принято совместно с генсеком ООН и президентом Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже подтвердил продление действия договора.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что контакты еще продолжаются. Агентство также сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поприветствовал продление сделки.

«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений с Украины», — сказал Гуттереш.

Он отметил, что ООН также полностью поддерживает действия, которые помогут преодолеть все преграды для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью RT, что на саммите G20, который состоялся на Бали, представители РФ выступили за продление зерновой сделки.

«Мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна, с тем, чтобы это зерно шло в нуждающиеся страны», — сказал Силуанов. ФАО: предложение РФ по бесплатному провозу 500 тысяч тонн зерна принято во внимание ООН Предложение России по бесплатному провозу 500 тысяч тонн зерна принято во внимание, в том числе... 17 ноября 13:08

По его словам, на прошедшем в Индонезии саммите представители многих стран высказались за продление договора.

«Мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, и как раз вопросы с потоком зерна в эти страны был одной из тем обсуждения», — пояснил министр финансов.

Он добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Россия выступает за продолжение зерновой сделки, а также «за то, чтобы то зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада и не в страны с европейскими экономиками, как сейчас это происходит».

«Приходилось пробивать с боем»

Шерпа России при G20 Светлана Лукаш сообщила в интервью РИА Новости, что при согласовании итоговой декларации саммита западные страны долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки. По ее словам, в Индонезии поднималась не только тема продовольственной безопасности, но и вопрос, «как западные страны интерпретировали «зерновую сделку».

«Даже в формулировках они говорили о том, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. Какие мировые рынки? Мы начали и согласились на все это для того, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. И даже эту очевидную историю приходилось пробивать с боем», — пояснила Лукаш.

Она добавила, что согласование финальной декларации шло около месяца. При этом западные страны «в принципе не признавали», что продуктовая сделка – «это пакетное соглашение, состоящее из равнозначных и взаимосвязанных частей». Макрон назвал сроки начала поставок российских удобрений в Африку через Европу Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что поставки российских удобрений в Африку... 16 ноября 13:59

Шерпа считает, что во всем мире говорят только про ту часть договора, согласно которой регламентируется вывоз зерна из портов Украины, но забывают, что в соглашении есть и «другая сторона, без выполнения которой нельзя говорить о продлении черноморской инициативы или о чем-то еще».

«С трудом, но они это наконец признали: с их стороны это, понятно, кривизна душой. Наконец, в декларации удалось отразить, что сделка — это пакет. Так что лицемерие с их стороны было во всем», — полагает Лукаш.

Зерновая сделка

Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле 22 июня. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

Соглашение предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ. В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что сделка предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. При этом Украина обязалась обеспечивать безопасность в территориальных водах и проводить разминирование.