21 ноября 2022, 08:19 Политика Военная операция РФ на Украине. День 271-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 271-й день Михаил Родионов

close 100% Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы по позициям ВСУ на Запорожском направлении Константин Михальчевский/РИА Новости