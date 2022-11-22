Вернувшимся на службу военным не будут снижать пенсии

Военные пенсионеры, которые в период СВО вернулись на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы. Такие поправки предложила принять группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По мнению парламентариев, изменение законодательства устранит социальную несправедливость.

В Госдуме из «принципа социальной справедливости» предложили установить бывшим военным, решившим возобновить службу в составе ВС РФ и других формирований, новый порядок получения пенсий. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами проекта выступили председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также спикер ГД Вячеслав Володин.

Парламентарии предлагают внести поправки в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. Действующее законодательство предусматривает, что пенсия по выслуге лет сохраняет за военнослужащим определенный уровень материальной поддержки с учетом занимаемого на день увольнения должности и полученного воинского или специального звания.

Депутаты указывают, что ряд уволенных с военной службы граждан, которые хотят вернуться в ряды ВС РФ, чтобы участвовать в операциях за пределами страны, согласны служить на должности с меньшим окладом, чем они получали во время своей военной службы.

«Военная пенсия зависит от должностного оклада, если идет гражданин, заключает контракт или он мобилизован на более низкую или низкооплачиваемую должность, то при отсутствии этих поправок их пенсия может быть снижена», — объяснил депутат Нилов. Пособия объединят, центробанки упразднят: какие новые законы подписал Путин Президент Владимир Путин 21 ноября подписал ряд законов, связанных с социальными выплатами... 21 ноября 18:48

По мнению авторов поправок, это не соответствует принципу социальной справедливости. Они предлагают при возобновлении выплат перечислять военным пенсионерам пенсию, «соответствующую их воинским должностям (должностям) и воинским (специальным) званиям, применявшимся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты».

В тексте документа отмечается, что эти нормы не касаются военнослужащих, оклад которых во время участия в операциях ВС РФ стал выше.

Двойной стаж участникам СВО и другие льготы

Во вторник, 22 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ сообщил, что стаж для назначения страховых пенсий участникам специальной военной операции будет засчитываться в двойном размере. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине. Ветеранами будут признаны бойцы, которые вступили в созданные по решению властей добровольческие формирования. Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.

Также Путин подписал указ, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным гражданам и некоторым другим военным. Речь идет о денежных средствах и ином имуществе, которое безвозмездно получили призванные в рамках частичной мобилизации граждане, контрактники и добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей. Налогами не будут облагаться те доходы и расходы, которые указанные лица получили и понесли с 1 января 2022 года. Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ — этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3 ноября был опубликован указ президента РФ, устанавливающий порядок выплат военнослужащим (в т.ч. мобилизованным), участвующим в специальной военной операции на Украине. Он предполагает единую денежную выплату в размере 195 тыс. руб. Данная сумма является «минимально гарантированной», выплачивают довольствие и тем военным, которые зачислены в части, но пока проходят обучение и подготовку после мобилизации.